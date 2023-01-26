Kurtuluş Savaşı'na katılan 5 askerin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, İstiklal Madalyası Kanunu'na göre Kurtuluş Savaşı'nda hizmetleri tespit edilen ve İstiklal Madalyası verilmesi kararlaştırılan 5 şehit ve gazi ile mirasçılarının isim listesi yer aldı.
Karara göre, İstiklal Madalyası verilecek şehit ve gaziler ile mirasçılarının isimleri şöyle:
|Hak Sahibinin Memleketi - Rütbesi - Adı ve Soyadı
|Birliği ve Askerlik Hizmetine Dair Bilgi Özeti
|Madalya ile Taltif Edilecek Mirasçının Adı ve Soyadı
|Ardahan - İsmail oğlu 1314 (1898) doğumlu Er Şerif Alantar
|Ardahan Jandarma Merkez Bölüğü
|Oğlu Dursun Alantar
|Ilgaz - Yusuf oğlu 1315 (1899) doğumlu Er Sefer Akanoğlu
|174. Alay, 1. Tabur, 3. Bölük
|Oğlu Receb Akanoğlu
|Tavas - Osman oğlu 1314 (1898) doğumlu Er Hüseyin Cerik
|11 Alay, 2. Tabur (5. dereceden harp malülü)
|Oğlu Mustafa Cerik
|Kahramanmaraş - Mehmet oğlu 1307 (1891) doğumlu Nakışcımedine Oğullarından Abdullah
|2 Şubat 1336'da (1920) Maraş'ta şehiden vefat
|Yeğeni Necati Namlı
|Sorgun - Abidin oğlu 1306 (1890) doğumlu Er İsmail İlbaş
|Ağustos 1337'de (1921) Haymana Cephesi'nde sağ bacağından vurularak yaralanmıştır.
|Torunu Mahmut İlbaş