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Kurtuluş Savaşı'na katılan 5 askerin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek

Kurtuluş Savaşı'nda hizmetleri tespit edilen 5 şehit ve gazinin mirasçısına İstiklal Madalyası verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA26 Ocak 2023 Perşembe 07:16 - Güncelleme:
Kurtuluş Savaşı'na katılan 5 askerin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, İstiklal Madalyası Kanunu'na göre Kurtuluş Savaşı'nda hizmetleri tespit edilen ve İstiklal Madalyası verilmesi kararlaştırılan 5 şehit ve gazi ile mirasçılarının isim listesi yer aldı.

Karara göre, İstiklal Madalyası verilecek şehit ve gaziler ile mirasçılarının isimleri şöyle:

Hak Sahibinin Memleketi - Rütbesi - Adı ve SoyadıBirliği ve Askerlik Hizmetine Dair Bilgi ÖzetiMadalya ile Taltif Edilecek Mirasçının Adı ve Soyadı
Ardahan - İsmail oğlu 1314 (1898) doğumlu Er Şerif AlantarArdahan Jandarma Merkez BölüğüOğlu Dursun Alantar
Ilgaz - Yusuf oğlu 1315 (1899) doğumlu Er Sefer Akanoğlu174. Alay, 1. Tabur, 3. BölükOğlu Receb Akanoğlu
Tavas - Osman oğlu 1314 (1898) doğumlu Er Hüseyin Cerik11 Alay, 2. Tabur (5. dereceden harp malülü)Oğlu Mustafa Cerik
Kahramanmaraş - Mehmet oğlu 1307 (1891) doğumlu Nakışcımedine Oğullarından Abdullah2 Şubat 1336'da (1920) Maraş'ta şehiden vefatYeğeni Necati Namlı
Sorgun - Abidin oğlu 1306 (1890) doğumlu Er İsmail İlbaşAğustos 1337'de (1921) Haymana Cephesi'nde sağ bacağından vurularak yaralanmıştır.Torunu Mahmut İlbaş

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