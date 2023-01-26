Kurtuluş Savaşı'na katılan 5 askerin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, İstiklal Madalyası Kanunu'na göre Kurtuluş Savaşı'nda hizmetleri tespit edilen ve İstiklal Madalyası verilmesi kararlaştırılan 5 şehit ve gazi ile mirasçılarının isim listesi yer aldı.

Karara göre, İstiklal Madalyası verilecek şehit ve gaziler ile mirasçılarının isimleri şöyle: