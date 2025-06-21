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Kurtuluş Savaşı'na katılan 6 askerin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek

Kurtuluş Savaşı'nda hizmetleri tespit edilen 6 şehit ve gazinin mirasçısına İstiklal Madalyası verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA21 Haziran 2025 Cumartesi 07:21 - Güncelleme:
Kurtuluş Savaşı'na katılan 6 askerin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, İstiklal Madalyası Kanunu'na göre Kurtuluş Savaşı'nda hizmetleri tespit edilen ve İstiklal Madalyası verilmesi kararlaştırılan 6 şehit ve gazi ile mirasçılarının isim listesi yer aldı.

Karara göre, İstiklal Madalyası verilecek şehit ve gaziler ile mirasçılarının isimleri şöyle:

Hak Sahibinin Doğum Yeri - Rütbesi - Adı ve SoyadıBirliği ve Askerlik Hizmetine Dair Bilgi ÖzetiMadalya ile Taltif Edilecek Mirasçının Adı ve Soyadı
Kalecik- Seyit oğlu 1313 (1897) doğumlu Er Ahmet YurdcuKafkas Alay 9, Tabur 3, Bölük 3Oğlu Zekeriye Yurdcu
Tefenni- Hasan oğlu 1314 (1898) doğumlu Er İbrahim Dumlupınar135'inci Alay, 3'üncü Tabur, 12'nci BölükOğlu Ali Dumlupınar
Emirdağ- Hasan oğlu 1313 (1897) doğumlu Er Ahmet ÇamFırka (Tümen) 23, Alay 72, Tabur 2, Bölük 5Torunu Mustafa Çam
İstanbul- Nazif oğlu 1313 (1897) doğumlu Süvari Gedikli Başçavuş Ahmet Mithat OrusSüvari Alay 4, Bölük 1Oğlu Ferruh Tezer Orus
Mucur- Abdullah oğlu 1301 (1885) doğumlu Er Mehmet1'inci Fırka (Tümen), 8'inci Alay 3'üncü Tabur, 10'uncu Bölük (Şehit)Torunu Yaşar Özbay
Milas- Mehmet oğlu 1312 (1896) doğumlu Piyade Teğmen Halil İbrahim SakaryaAlay 70, Tabur 2Oğlu Korkmaz Sakarya

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