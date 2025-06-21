Kurtuluş Savaşı'na katılan 6 askerin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, İstiklal Madalyası Kanunu'na göre Kurtuluş Savaşı'nda hizmetleri tespit edilen ve İstiklal Madalyası verilmesi kararlaştırılan 6 şehit ve gazi ile mirasçılarının isim listesi yer aldı.
Karara göre, İstiklal Madalyası verilecek şehit ve gaziler ile mirasçılarının isimleri şöyle:
|Hak Sahibinin Doğum Yeri - Rütbesi - Adı ve Soyadı
|Birliği ve Askerlik Hizmetine Dair Bilgi Özeti
|Madalya ile Taltif Edilecek Mirasçının Adı ve Soyadı
|Kalecik- Seyit oğlu 1313 (1897) doğumlu Er Ahmet Yurdcu
|Kafkas Alay 9, Tabur 3, Bölük 3
|Oğlu Zekeriye Yurdcu
|Tefenni- Hasan oğlu 1314 (1898) doğumlu Er İbrahim Dumlupınar
|135'inci Alay, 3'üncü Tabur, 12'nci Bölük
|Oğlu Ali Dumlupınar
|Emirdağ- Hasan oğlu 1313 (1897) doğumlu Er Ahmet Çam
|Fırka (Tümen) 23, Alay 72, Tabur 2, Bölük 5
|Torunu Mustafa Çam
|İstanbul- Nazif oğlu 1313 (1897) doğumlu Süvari Gedikli Başçavuş Ahmet Mithat Orus
|Süvari Alay 4, Bölük 1
|Oğlu Ferruh Tezer Orus
|Mucur- Abdullah oğlu 1301 (1885) doğumlu Er Mehmet
|1'inci Fırka (Tümen), 8'inci Alay 3'üncü Tabur, 10'uncu Bölük (Şehit)
|Torunu Yaşar Özbay
|Milas- Mehmet oğlu 1312 (1896) doğumlu Piyade Teğmen Halil İbrahim Sakarya
|Alay 70, Tabur 2
|Oğlu Korkmaz Sakarya