İSTANBUL 25°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
01 Mayıs 2021 Cumartesi / 19 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,2763
  • EURO
    9,9894
  • ALTIN
    470.753
  • BIST100
    1397.82
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kurtuluş Savaşı'nda hizmeti belirlenen 8 gazinin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek
Güncel

Kurtuluş Savaşı'nda hizmeti belirlenen 8 gazinin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek

Kurtuluş Savaşı'nda hizmeti tespit edilen 8 gazinin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

DHA01 Mayıs 2021 Cumartesi 07:39 - Güncelleme: 01 Mayıs 2021 Cumartesi 07:39
ABONE OL

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Kurtuluş Savaşı'nda emeği geçenlerin İstiklal Madalyaları mirasçılarına verilecek.

Karara göre, Yedek Piyade Teğmen Kamil Döğer'in madalyası torunu Kemal Kamil Döğerli'ye, Çavuş Mustafa Celal Tuna'nın madalyası torunu Murat Tuna'ya, Onbaşı Mehmet Balaban'ın madalyası torunu Şemsettin Balaban'a, Er Ali Yılmaz'ın madalyası oğlu Ali Yılmaz'a, Er İhsan İlhan'ın madalyası oğlu Mustafa İlhan'a, Er Mehmet Gülcü'nün madalyası oğlu İbrahim Gülcü'ye, Er Ali Kara'nın madalyası kızı Ayşe Erdemir'e, Çavuş Seyit Ahmet Ünsay'ın madalyası oğlu Keramettin Ünsay'a verilecek.

Kararın 66 sayılı İstiklal Madalyası Kanunun ek 4'üncü ve ek 6'ncı maddeleri gereğince verildiği belirtildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.