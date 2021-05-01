Kurtuluş Savaşı'nda hizmeti belirlenen 8 gazinin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Kurtuluş Savaşı'nda emeği geçenlerin İstiklal Madalyaları mirasçılarına verilecek.
Karara göre, Yedek Piyade Teğmen Kamil Döğer'in madalyası torunu Kemal Kamil Döğerli'ye, Çavuş Mustafa Celal Tuna'nın madalyası torunu Murat Tuna'ya, Onbaşı Mehmet Balaban'ın madalyası torunu Şemsettin Balaban'a, Er Ali Yılmaz'ın madalyası oğlu Ali Yılmaz'a, Er İhsan İlhan'ın madalyası oğlu Mustafa İlhan'a, Er Mehmet Gülcü'nün madalyası oğlu İbrahim Gülcü'ye, Er Ali Kara'nın madalyası kızı Ayşe Erdemir'e, Çavuş Seyit Ahmet Ünsay'ın madalyası oğlu Keramettin Ünsay'a verilecek.
Kararın 66 sayılı İstiklal Madalyası Kanunun ek 4'üncü ve ek 6'ncı maddeleri gereğince verildiği belirtildi.