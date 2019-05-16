Kurtuluşun 100. yılında hep omuz omuza

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Kurtuluş Savaşı’nı başlatmak için Samsun’a çıkışının 100. yılı dolayısıyla yurt genelinde renkli kutlamalar başladı. 19 Mayıs ve Engelliler Haftası kutlamaları kapsamında Samsun’a gelen Ampute Milli Futbol Takımı, protokol üyeleriyle dostluk maçı yaptı.

DEV BAYRAK

Düzce’de belediye önünde toplanan 7’de 70’e onlarca vatandaş Anıtpark’a kadar yürüdü. Öğrencilerin taşıdığı 150 metrelik Türk bayrağı çarşının göbeğinde müthiş bir görüntü oluşturdu. Zonguldak’ta ise öğrencilerinde milli şuur ve kardeşlik duygularının canlı tutulması ve kodlama becerisi farkındalığı oluşturmak amacıyla düzenlenen ‘Kurtuluşa Gidişin Dijital Ayak İzi’ isimli yarışmada, çizgi izleyen robotlar yarıştı. Birinci kategoride, Türkiye haritası şeklindeki pistte yarışmacılar, İstanbul’dan Samsun’a ulaşmayı hedefleyerek, Bandırma Vapuru’nun egemenlik yolundaki yolculuğunu dijital ortamda canlandırmaya, ikinci kategoride ise İstiklal Yolu’nu takip ederek Şerife Bacı gibi İnebolu’dan aldıkları temsili silah kutularını Ankara’ya ulaştırmaya çalıştı.