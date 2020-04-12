Kuru maya ile evde ekmek nasıl yapılır? İşte evde kolay ekmek yapımı

12 Nisan 2020 Pazar 10:19 - Güncelleme: 12 Nisan 2020 Pazar 10:19

Ekmek tarifi için yoğun bir arayış başladı. Vazgeçilmez lezzetler arasında yer alan ekmeğin yapımı ve kolay ekmek tarifi öğrenilmek isteniyor. Kuru maya ile evde ekmek nasıl yapılır? Evde ekmek nasıl yapılır? soruları yoğun olarak aratılıyor. Evde kolay ekmek yapımı sokağa çıkma yasağı çıkması üzerine araştırılmaya başladı. Sokağa çıkmayan ve evde kendi ekmeğini yapmak isteyenler için sağlıklı ve pratik şekilde hazırlayabileceğiniz kuru maya ile ekmek tarifi sizler için hazırladık. İşte evde ekmek nasıl yapılır sorusunun yanıtı...

Evde ekmek tarifi binlerce kişi tarafından merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından alınan yeni karara göre 31 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. "Evde ekmek nasıl yapılır?" sorusu da bu bağlamda araştırılmaya başladı. Evde kendi malzemeleriyle kolay ve güvenilir ekmek yapmak isteyenler kolay ekmek tarifi araştırmaya başladı.

Evde çeşitli tarifler deneyen vatandaşlar, ekmeğin nasıl yapıldığı hakkında da bilgilenmek için arayışa koyuldu. Her gün fırından alınan ekmeği bu kez evde yapmak isteyenler ekmek yaparken hangi malzemelerin kullanıldığını araştırıyor. Ardından ekmek yapımında püf noktası var mı öğrenmek istiyor. Evde hazırlayacağınız ekmek daha güvenilir ve kolay olacaktır. İşte mis gibi evde ekmek tarifi...

EKMEK TARİFİ

EKMEK MALZEMELERİ

2. 5 su bardağı su

1. 5 yemek kaşığı kuru maya

1 tatlı kaşığı şeker

2 tatlı kaşığı tuz

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Aldığı kadar un

EKMEK NASIL YAPILIR?

İlk olarak ılık suyu yoğuracağınız kabın içine koyun.

Üstüne mayayı ve şekeri ilave edin, karıştırıp biraz bekletin.

Tuzunu, sıvı yağını ve ununu ilave edin.

Hamurumuzu 1 saat kadar dinlenmeye bırakıyoruz.

Hamuru istediğiniz büyüklükte bezelere ayırıp şeklini verip tepsiye koyun.

Ve tepside üstünü bir bezle örtüp tepsi mayasının gelmesini bekleyin. Yarım saat kadar tepsinin içinde dinlenmeye bırakın.

Daha sonra bıçak yardımı ile üzerine kesiler atın.

Fırınımızı 200 dereceye ayarlayın. Fırının alt tabanına fırın ısısına dayanıklı bir kabın içine su doldurun fırına koyun. (Ekmeğin kurumasını engelleyecektir)

Önceden ısıtılmış fırında 30 dakikada üzeri kızarıncaya kadar pişirin.