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Kuru yük gemisi balık havuzlarına çarptı: 2 milyon balık denize kaçtı

MUĞLA'nın Milas ilçesinin Güllük Körfezi'ndeki limana feldispat madeni yüklemek için yanaşan kuru yük gemisi, balık çiftliklerinin havuzuna daldı. Çipura ve levrek havuzlarının parçalandığı kazada yaklaşık 2 milyon balık denize kaçtı.

DHA06 Mart 2020 Cuma 12:59 - Güncelleme: 06 Mart 2020 Cuma 12:59

Güllük Körfezi Papaz Adası açıklarında seyreden Malta bayraklı 139 metrelik Navaho isimli kuru yük gemisi, kıyıdan 1 deniz mili açıktaki balık havuzlarına çarptı. Ağırlıkları 200 ile 600 gram arasında değişen yaklaşık 2 milyon balık, parçalanan havuzlardan denize kaçtı. 3 çipura ve 1 levrek havuzunun kazada hasar gördüğü öğrenildi.

'ZARARIMIZ ÇOK BÜYÜK'

Sahil Güvenlik tarafından olayla ilgili olarak geminin kaptanı ve iki yardımcısının ifadesine başvuruldu. Kazaya geminin dümeninin kilitlenmesinin yol açtığı ileri sürüldü. Balık üretim firmasının yetkilileri, "Zararımız çok büyük. Şu anda tam olarak maddi zararımızın ne olduğunu bilmiyoruz" dedi.

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