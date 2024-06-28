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Kuru yük gemisi karaya oturdu! Bölgeye kurtarma ekibi yönlendirildi

Yeşilköy önlerinde karaya oturan kuru yük gemisi için kurtarma ekibi yönlendirildi.

AA28 Haziran 2024 Cuma 21:04 - Güncelleme:
Kuru yük gemisi karaya oturdu! Bölgeye kurtarma ekibi yönlendirildi
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Rusya'dan Tunus'a seyir halindeyken Yeşilköy önlerinde demirledikten sonra karaya oturan kuru yük gemisi için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince çalışma başlatıldı.

KEGM'den yapılan açıklamada, "Rusya'dan Tunus'a seyir halindeyken Yeşilköy önlerinde demirledikten sonra karaya oturan Lady Ayana isimli 169 metre boyundaki buğday yüklü kuru yük gemisi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait KEGM-3 hızlı tahlisiye botumuz ve Kurtarma-10 römorkörümüz olay yerine ivedilikle yönlendirildi." ifadelerine yer verildi.

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