Kurultay davası ile İBB davasının birleştirilmesine ret: Yargılama 1 Nisan'da Ankara'da sürecek

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla, hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması nedeniyle görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davanın, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasıyla birleştirilmesi talebiyle İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen muvafakatname incelendi.

Mahkeme heyeti, dosya üzerinde yaptığı inceleme sonucunda, iki dosya arasında bir kısım sanıkların aynı olması dışında fiili ve hukuki irtibat bulunmadığını belirtti.

Heyet, kararında, "Sanıkların üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyetinin farklı olması, ayrıca dosyalar arasında da fiili ve hukuki bağlantı bulunmaması da göz önüne alınarak birleştirme önerisine muvafakat verilmemiştir." ifadelerini kullandı.

Bu karara göre CHP'nin 38. Olağan Kurultayı davası, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edecek.

NE OLMUŞTU?

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin davada, görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, davanın İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davayla fiilen bağlantılı olduğunu belirterek, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ne muvafakatname yazılmasını ve dosyanın İstanbul'daki dosyayla birleştirilmesini talep etmişti.

Ara kararını açıklayan mahkeme ise dosyanın, savcının görüşü doğrultusunda "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasına bakan mahkemeye muvafakatname yazılarak İstanbul'daki dosyayla birleştirilmesinin talep edilmesine karar vermişti.