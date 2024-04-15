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Güncel

Kurultay öncesi Akşener'den ilginç karar! Takibi bıraktı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 27 Nisan'daki kurultay öncesi bazı isimleri X hesabından takibi bıraktı.

15 Nisan 2024 Pazartesi 12:10 - Güncelleme:
Kurultay öncesi Akşener'den ilginç karar! Takibi bıraktı
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İYİ Parti, ülke genelinde yüzde 3.77 oranında oy alarak büyük bir düşüş yaşamıştı.

Yalnızca 1 il ve 24 ilçe kazanan İYİ Parti'de Genel Başkan Meral Akşener, 27 Nisan için seçimli Olağanüstü Genel Kurul kararı aldıklarını açıklamıştı.

Meral Akşener, sonraki açıklamalarında ise kurultayda aday olmayacağını duyurmuştu.

İYİ Parti'de Tolga Akalın, Müsavat Dervişoğlu ve Koray Aydın, kurultayda aday olacaklarını duyuran isimler oldu.

Seçim sürecine giden İYİ Parti'de adaylar ve bazı üyeler Akşener'e eleştirel yaklaşımda bulunurken, Akşener'den karşı hamle geldi.

TAKİP ETMEYİ BIRAKTI

Akşener, X hesabından, Uğur Poyraz ve Tolga Akalın'ı takipten çıktığı ortaya çıktı. Bu isimlerin yanında İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz'u, İYİ Parti Gençlik Kolları'ndan Batualp Akalın ve Oğuz Uz'u da takipten çıktığı bildirildi.

Meral Akşener, kurultayda destekleyeceği isim olduğu iddia edilen Müsavat Dervişoğlu'nu ve Koray Aydın'ı takipten çıkarmadı.

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