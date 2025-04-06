"Şaibeli kurultay" gölgesinde gerçekleştirilen CHP 21. Olağanüstü Kurultayını yakından takip eden 24 TV ekibi, kurultayın yapıldığı kültür merkezi önündeki gerilimi ekrana taşıdı.

Kapıya yığılan CHP'li delegelerin kurultay salonuna girmekte güçlük yaşadığı görüldü. İçeri girmek için adeta birbirini ezen delegeler kendi aralarında da tartışmaya girdi. Delegelerin polislere zorluk yaşattığı da öğrenildi.

Kurultayın Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenleme gerekçesini anlatan 24 TV Muhabiri Yağmur Yıldız, "Olağanüstü kurultay olduğu için büyük bir kongre ve kurultay salonun seçilmesi durumunda iptal edilme riskini CHP göze almak istemedi ve kendi belediyesine ait bu kültür merkezini seçti ancak oldukça dar bir alanda yapılıyor. İzleyici ve seyirci zaten alınmadı. Sadece delegeler ve doğal delegeler olduğu için milletvekilleri alındı" dedi.

Açılışta 1,5 saat konuşma yapan Özgür Özel'in kurultayı bitirmek için 2. bir konuşma yapmayacağı aktarıldı.