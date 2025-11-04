İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Kasım 2025 Salı / 14 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0828
  • EURO
    48,5147
  • ALTIN
    5382.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kurultaylar partisi CHP'de kriz kapıda! Özel'e karşı PM hamlesi
Güncel

Kurultaylar partisi CHP'de kriz kapıda! Özel'e karşı PM hamlesi

CHP'nin 39. Olağan Kurultayı, genel merkez ile parti için muhalefeti yine karşı karşıya getirecek. Asıl çekişmenin Parti Meclisi (PM) seçimlerinde yaşanması beklenirken, muhalefet, Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekillerinin liderliğinde Özgür Özel'in anahtar listesine karşı kendi listeleriyle seçime girmek için hazırlıklara başladı.

Sabah4 Kasım 2025 Salı 08:05 - Güncelleme:
Kurultaylar partisi CHP'de kriz kapıda! Özel'e karşı PM hamlesi
ABONE OL

CHP'de ay sonu gerçekleştirilecek olan 39. Olağan Kurultay, genel merkez ile parti içi muhalefeti bir kez daha karşı karşıya getirecek. Edinilen bilgilere göre parti içi muhalefet, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekillerinin liderliğinde Özgür Özel'in anahtar listesine karşı kendi listeleriyle seçime girmek için hazırlıklara başladı.

CHP'de ay sonu gerçekleştirilecek olan 39. Olağan Kurultay, genel merkez ile parti içi muhalefeti bir kez daha karşı karşıya getirecek.

CHP'de 28-30 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 39. Olağan Kurultay için geri sayım başladı.

Özel'in tek aday olarak girmesi öngörülürken, asıl çekişme ise Parti Meclisi (PM) seçimlerinde yaşanacak.

Sabah'ın haberine göre, Çarşaf liste usulüyle gerçekleşecek olan PM seçimlerinde parti içerisindeki iki kanadın bir kez daha karşı karşıya gelmesi bekleniyor.

Edinilen bilgilere göre parti içi muhalefet, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekillerinin liderliğinde Özgür Özel'in anahtar listesine karşı kendi listeleriyle seçime girmek için hazırlıklara başladı.

Muhalif kanat, bu seçimlerde Özgür Özel'in listesini delerek parti yönetimi içerisinde var olmaya devam etmeyi amaçlıyor.

"CHP'ye operasyon çekiliyor" iftirası çöktü! Özgür Özel ve yandaşları baltayı taşa vurdu

CHP yönetimi yine üç maymunu oynuyor

Özcan, Kılıçdaroğlu'na demediğini bırakmadı

ÖNERİLEN VİDEO

Kamyon tramvay hattına çarptı: O anlar güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.