CHP'de ay sonu gerçekleştirilecek olan 39. Olağan Kurultay, genel merkez ile parti içi muhalefeti bir kez daha karşı karşıya getirecek. Edinilen bilgilere göre parti içi muhalefet, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekillerinin liderliğinde Özgür Özel'in anahtar listesine karşı kendi listeleriyle seçime girmek için hazırlıklara başladı.

CHP'de ay sonu gerçekleştirilecek olan 39. Olağan Kurultay, genel merkez ile parti içi muhalefeti bir kez daha karşı karşıya getirecek.

CHP'de 28-30 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 39. Olağan Kurultay için geri sayım başladı.

Özel'in tek aday olarak girmesi öngörülürken, asıl çekişme ise Parti Meclisi (PM) seçimlerinde yaşanacak.

Sabah'ın haberine göre, Çarşaf liste usulüyle gerçekleşecek olan PM seçimlerinde parti içerisindeki iki kanadın bir kez daha karşı karşıya gelmesi bekleniyor.

Edinilen bilgilere göre parti içi muhalefet, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekillerinin liderliğinde Özgür Özel'in anahtar listesine karşı kendi listeleriyle seçime girmek için hazırlıklara başladı.

Muhalif kanat, bu seçimlerde Özgür Özel'in listesini delerek parti yönetimi içerisinde var olmaya devam etmeyi amaçlıyor.

"CHP'ye operasyon çekiliyor" iftirası çöktü! Özgür Özel ve yandaşları baltayı taşa vurdu

CHP yönetimi yine üç maymunu oynuyor

Özcan, Kılıçdaroğlu'na demediğini bırakmadı