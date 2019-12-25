25.12.2019 17:41 - Güncelleme: 25.12.2019 17:41

Kuruluş Osman'da bu akşam ekrana gelecek olan 6. bölümünde Osman Bey, Bala Hatun'la evlenmek isteyecek. Osman Bey'in savaş hazırlıkları sürerken Selcan Hatun ise obaya geri gelecek. Tüm Kuruluş Osman takipçileri Kuruluş Osman Bala Hatun gerçekte kimdir? Şeyh Edebali'nın kızı Bala Hatun ne zaman öldü? gibi soruların yanıtlarını merak ediyorlar. Tarihi dizide Osman Gazi'nin eşi, Bala Hatun’u Özge Törer canlandırıyor. Kuruluş Osman Bala Hatun hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. İşte tüm merak edilenler..

KURULUŞ OSMAN BALA HATUN GERÇEKTE KİMDİR?

Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Gazi'nin iki eşi vardı. Osman Gazi'den sonra tahta geçen Orhan Gazi'nin annesi olan Malhun Hâtûn, Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey'in kızıydı. Osman Gazi'nin ikinci eşi ise Râbi'a Bala Hâtûn'du.

Rabia Bala Hatun Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında yaşamış bir İslam ilahiyatçısı olan Şeyh Edebali'nin kızı ve Şehzade Alâaddin'in annesiydi.

ŞEYH EDEBALİ'NIN KIZI BALA HATUN NE ZAMAN ÖLDÜ?

Rabia Bala Hatun'un mezarı, babası Şeyh Edebali'nin Bilecik'te bulunan türbesinin yanındaki bir yerde, annesi ile beraber bulunmaktadır. Bazı kaynaklara göre, Rabia Bala Hatun 1324 yılında vefat etmiştir.

Torun çocukları: Yıldırım Bayezid, Savcı Bey, Yakub Çelebi, Nefise Hatun, Sultan Hatun, Halil Bey, İbrahim Bey Torunlar: I. Murad, Süleyman Paşa, Şehzade Halil, Fatma Hatun.

KURULUŞ OSMAN BALA HATUN'U KİM OYNUYOR?

Tarihi dizide Osman Gazi'nin eşi, Bala Hatun’u Özge Törer canlandırıyor.

ÖZGE TÖRER KİMDİR?

Özge Törer, 1998 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi Sahne Sanatları Bölümü’nde eğitimini sürdürmektedir. İlk oyunculuk deneyimini Kuruluş Osman dizisi ile yaşamıştır.

Şimdilerde, ATV ekranlarında yayınlanmakta olan Kuruluş Osman dizisinde Bala Hatun karakterine hayat veren Özge Törer, 1.68 metre boyunda, 56 kilo ve Koç burcudur.

Özge Törer'in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Kuruluş Osman (Bala Hatun) (TV Dizisi)