Kuruluş Osman Bala Hatun kim? Bala Hatun tarihte kimdir?
Kuruluş Osman Bala Hatun kim? Bala Hatun tarihte kimdir? gibi soruların yanıtları tüm Kuruluş Osman takipçileri tarafından merak ediliyor. Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde ekranlara gelen Kuruluş Osman'ın yeni bölümleri izleyenlerin nefesini kesmeye devam ediyor. Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde Bala Hatun'un kaçırılması ile birlikte Bala Hatun hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Kuruluş Osman Bala Hatun hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler..
Tarihi olayları ve karakterleri hatırlatan Kuruluş Osman dizisiyle birlikte Osman Gazi'nin eşi Bala Hatun hakkında da araştırmalar yapılmaya başlandı. Tüm Kuruluş Osman takipçileri Kuruluş Osman Bala Hatun kim? Bala Hatun tarihte kimdir? gibi soruların yanıtlarını merak ediyorlar. Tarihi dizide Osman Gazi'nin eşi, Bala Hatun’u Özge Terör canlandırıyor. Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde Bala Hatun'un kaçırılması ile Bala Hatun hakkında araştırmalar hız kazandı. Kuruluş Osman Bala Hatun'a dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.
KURULUŞ OSMAN BALA HATUN KİM?
Osman Gazi 1289 yılı civarlarında Şeyh Edebali'nin kızı Rabia Bala Hatun ile ikinci evliliğini yaparak güç kazanmıştır. Rabia Bala Hatun'un mezarı, babası Şeyh Edebali'nin Bilecik'te bulunan türbesinin yanındaki bir yerde, annesi ile beraber bulunmaktadır. Rabia Bala Hatun 1324 yılında vefat etmiştir.
Torun çocukları: Yıldırım Bayezid, Savcı Bey, Yakub Çelebi, Nefise Hatun, Sultan Hatun, Halil Bey, İbrahim Bey Torunlar: I. Murad, Süleyman Paşa, Şehzade Halil, Fatma Hatun.
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