14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8107
  • 6,4359
  • 274.009
  • 107991
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kuruluş Osman Bala Hatun kim? Bala Hatun tarihte kimdir?

Kuruluş Osman Bala Hatun kim? Bala Hatun tarihte kimdir? gibi soruların yanıtları tüm Kuruluş Osman takipçileri tarafından merak ediliyor. Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde ekranlara gelen Kuruluş Osman'ın yeni bölümleri izleyenlerin nefesini kesmeye devam ediyor. Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde Bala Hatun'un kaçırılması ile birlikte Bala Hatun hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Kuruluş Osman Bala Hatun hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler..

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Tarihi olayları ve karakterleri hatırlatan Kuruluş Osman dizisiyle birlikte Osman Gazi'nin eşi Bala Hatun hakkında da araştırmalar yapılmaya başlandı. Tüm Kuruluş Osman takipçileri Kuruluş Osman Bala Hatun kim? Bala Hatun tarihte kimdir? gibi soruların yanıtlarını merak ediyorlar.  Tarihi dizide Osman Gazi'nin eşi, Bala Hatun’u Özge Terör canlandırıyor. Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde Bala Hatun'un kaçırılması ile Bala Hatun hakkında araştırmalar hız kazandı. Kuruluş Osman Bala Hatun'a dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. 
 
 
KURULUŞ OSMAN BALA HATUN KİM? 
Osman Gazi 1289 yılı civarlarında Şeyh Edebali'nin kızı Rabia Bala Hatun ile ikinci evliliğini yaparak güç kazanmıştır. Rabia Bala Hatun'un mezarı, babası Şeyh Edebali'nin Bilecik'te bulunan türbesinin yanındaki bir yerde, annesi ile beraber bulunmaktadır. Rabia Bala Hatun 1324 yılında vefat etmiştir. 
 
Torun çocukları: Yıldırım Bayezid, Savcı Bey, Yakub Çelebi, Nefise Hatun, Sultan Hatun, Halil Bey, İbrahim Bey Torunlar: I. Murad, Süleyman Paşa, Şehzade Halil, Fatma Hatun.

Şehir Hatları tersanesi personele kapatıldı ´parti´ye açıldı!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İstanbul'da FETÖ'nün onlarca hücre evine baskın

İstanbul'da FETÖ'nün onlarca hücre evine baskın

Terör örgütünde çözülme sürüyor: Teslim oldular

Terör örgütünde çözülme sürüyor: Teslim oldular

Merkez Bankası açıkladı! 1.5 milyar dolar fazla verildi

Merkez Bankası açıkladı! 1.5 milyar dolar fazla verildi

Belediye Başkan vekiline suikast hazırlığındaki terörist yakalandı

Belediye Başkan vekiline suikast hazırlığındaki terörist yakalandı

Antalya'da okullar tatil olacak mı? Vali açıkladı

Antalya'da okullar tatil olacak mı? Vali açıkladı

Bir gün önce hazırlanıyor, 16 saat fırınlanıyor... Her derde deva

Bir gün önce hazırlanıyor, 16 saat fırınlanıyor... Her derde deva

50 lirayı, 50 bin liraya satıyor!

50 lirayı, 50 bin liraya satıyor!

Bir selamla babasıyla ilgili gerçeği öğrendi

Bir selamla babasıyla ilgili gerçeği öğrendi
 

POPÜLER HABERLER

Müthiş başarı! Yerli Elektromanyetik Top Sistemi TUFAN rekor kırdı

Müthiş başarı! Yerli Elektromanyetik Top Sistemi TUFAN rekor kırdı

Türkiye F-35 almazsa ne olur? TF-X ve Rus savaş uçakları ile ilgili önemli açıklama

Türkiye F-35 almazsa ne olur? TF-X ve Rus savaş uçakları ile ilgili önemli açıklama

İstanbullulara güzel haber! Yüzde 85'i tamamlandı

İstanbullulara güzel haber! Yüzde 85'i tamamlandı

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA