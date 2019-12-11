Kuruluş Osman Bala Hatun kim oynuyor? Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer kimdir? Kuruluş Osman Bala Hatun kim oynuyor? Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer kimdir? gibi soruların yanıtları tüm Kuruluş Osman izleyicileri tarafından merak ediliyor. Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olan Kuruluş Osman'ın yeni bölümleri izleyenlerine keyifli dakikalar yaşatmaya devam ediyor. Kuruluş Osman dizisinde Bala Hatun karakteri dikkatleri çekiyor. Kuruluş Osman dizisinde Bala Hatun karakterini canlandıran Özge Törer hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..