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Kuruluş Osman Bala Hatun kim oynuyor? Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer kimdir?

Kuruluş Osman Bala Hatun kim oynuyor? Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer kimdir? gibi soruların yanıtları tüm Kuruluş Osman izleyicileri tarafından merak ediliyor. Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olan Kuruluş Osman'ın yeni bölümleri izleyenlerine keyifli dakikalar yaşatmaya devam ediyor. Kuruluş Osman dizisinde Bala Hatun karakteri dikkatleri çekiyor. Kuruluş Osman dizisinde Bala Hatun karakterini canlandıran Özge Törer hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

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Atv ekranlarının iddialı dizisi Kuruluş Osman'da nefesler yine tutulacak. Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olan Kuruluş Osman'ın yeni bölümleri izleyenlerini ekrana kilitleyecek. Kuruluş Osman dizisinde Bala Hatun yeni bölümde dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Kuruluş Osman Bala Hatun kim oynuyor? Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer kimdir? gibi soruların yanıtları tüm izleyiciler tarafından merak ediliyor. Kuruluş Osman Bala Hatun hakkında merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. 
 
KURULUŞ OSMAN BALA HATUN KİM OYNUYOR? 
Kuruluş Osman dizisinde Osman Gazi’nin eşi Bala Hatun karakterini Özge Törer canlandırıyor. 
 

 
KURULUŞ OSMAN'IN BALA HATUN'U ÖZGE TÖRER KİMDİR? 
Özge Törer, 1998 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi Sahne Sanatları Bölümü’nde eğitimini sürdürmektedir. İlk oyunculuk deneyimini Kuruluş Osman dizisi ile yaşamıştır.
 
Şimdilerde, ATV ekranlarında yayınlanmakta olan Kuruluş Osman dizisinde Bala Hatun karakterine hayat veren Özge Törer, 1.68 metre boyunda, 56 kilo ve Koç burcudur.
 
Özge Törer'in rol aldığı diziler ve filmler:
2019 – Kuruluş Osman (Bala Hatun) (TV Dizisi)

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