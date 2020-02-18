18 Şubat 2020 Salı 11:54 - Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 11:54

Kuruluş Osman Balgay tarihte kimdir? Kuruluş Osman'ın Balgay'ı Yurdaer Okur kim? gibi soruların yanıtları tüm Kuruluş Osman takipçileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın atv'de ekrana gelen 10'uncu bölümüne Moğollar'ın Söğüt baskını damga vurdu. İzleyenleri ekrana kilitleyen dakikalarda Kuruluş Osman Balgay hakkında araştırmalar da hız kazandı. Kuruluş Osman'ın Balgay'ı Yurdaer Okur hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik.

KURULUŞ OSMAN BALGAY TARİHTE KİMDİR?

Kuruluş Osman dizisine 10. bölümde dahil olan Moğol komutanı BALGAY, Ünlü, meşhur komutan Cengiz Kaan'ın torunu, Kulagu Han'ın kardeşidir.

KURULUŞ OSMAN'IN BALGAY'I YURDAER OKUR KİM?

Yurdaer Okur, 29 Ekim 1974 yılında doğdu. Şuan da aktif olarak dizi, tiyatro ve sinema oyunculuğu görevini yapmaktadır.

Yurdaer Okur liseyi, Samsun Bafra Süper Lisesi'nde okudu. Liseden mezun olduktan sonra üniversiteyi Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmiciliği bölümünde okudu fakat okulu bitirmedi.

Okulun 3.senesinde okuduğu bölümün kendisini yansıtmadığını düşündü ve okuldan ayrıldı. 1994 yılında hacettepe Üniversite Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünü kazandı ve buradan mezun oldu. Bölümü bitirdikten sonra yüksek lisans yaptı. Yüksek lisansını Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde yaptı.

Yurdaer Okur, 1999 yılında Genco Erkal ile tanıştı. Dostlar Tiyatrosuna katıldı. Burada Yalınayak Sokrates adlı bir tiyatro oyunun rol aldı. 2000 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda göreve başladı. 2002 yılında Diyarbakır Devlet Tiyatrosuna atandı. Bir çok alanda Diyarbakır'lı oyunculara dersler verdi. Bir çok tiyatro oyununda yer aldı.

2000 yılından beri dizi ve filmlerde yer aldı. Bunlardan en ünlüleri Karadayı, Sakarya Fırat, Kısık Ateşte 15 Dakika ve Köprü'dür.

Rol Aldığı Oyunlar

Ölümü Yaşamak : Orhan Asena – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu – 2010

Yastık Adam : Martin McDonagh – Talimhane Tiyatrosu – 2009

Beş Yıl Geçince : Federico Garcia Lorca – Tiyatro Oyunevi – 2006

Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz : Aziz Nesin – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu – 2004

Hortlaklar : Plautus – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu – 2003

Dünyanın Ortasında Bir Yer : Özen Yula – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu – 2003

Benerci Kendini Niçin Öldürdü : Nazım Hikmet – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 2001

Ben Ruhi Bey Nasılım : Edip Cansever – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 2001

Leenane'in Güzellik Kraliçesi : Martin McDonagh – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 2000

Ketçaplı Spagetti Rainer Hachfeld – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 2000

Yalınayak Sokrates : Maxwell Anderson – Dostlar Tiyatrosu – 1999

Yönettiği Oyunlar

Euridice'nin Elleri : Pedro Bloch – Ankara Devlet Tiyatrosu – 2012

Ben Feuerbach : Tankred Dorst – Trabzon Devlet Tiyatrosu – 2011

Evlenme ve Daha Birsürü : Anton Çehov – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu – 2006

Benim Güzel Pabuçlarım : Dersu Yavuz Altun – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu – 2004

Filmografisi

Reaksiyon – Gürkan – 2014

Karadayı : Uluç Bayraktar – 2012

Türkan (Sinema Filmi) : Cemal Şan – 2011

Labirent : Tolga Örnek -2011

Kılıç Günü : Osman Sınav – 2010

Sakarya Fırat : Osman Sınav – 2010

Kısık Ateşte 15 Dakika : Neco Çelik – 2006

Köprü (Dizi) : çağatay tosun – 2006

Kabuslar Evi : Uluç Bayraktar – 2006

Gen (Film) : Togan Gökbakar – 2005

Belalı Baldız : 2005

Aşk Oyunu : 2005

Sır Çocukları : Aydın Sayman – 2002

Aslı ile Kerem : 2002

Çifte Bela : 2001

Tatlı Hayat : 2001

Üzgünüm Leyla : 2000

Evdeki Yabancı : 2000

Dadı : 2000

Ferhunde Hanımlar