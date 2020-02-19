19 Şubat 2020 Çarşamba 09:53 - Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 09:53

Atv ekranlarının iddialı ve reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'da heyecan kaldığı devam ediyor. Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olan ve Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşunun anlatıldığı Kuruluş Osman'da Moğollar'ın Söğüt baskını izleyicileri ekrana kilitlemeyi başardı. Obanın zor duruma düşmesi ile birlikte tüm takipçiler Kuruluş Osman Ertuğrul Bey geri gelecek mi? Ertuğrul Gazi ne zaman diziye dönecek? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar. Kuruluş Osman'ın bu haftaki bölümünde; Moğollar, Söğüt, Kayı ve bölgedeki diğer Türk obalarını işgal edip, kılıçtan geçirip, taş taş üstünde bırakmazlarken; tüm beyleri ve halklarını esir ederler.

KURULUŞ OSMAN ERTUĞRUL BEY GERİ GELECEK Mİ?

Şu an için bir dizide rol almayan Engin Altan Düzyatan'ın Ertuğrul Bey olarak Kuruluş Osman dizisine katılacağı kulislerde konuşuluyor. Diriliş Ertuğrul'un devam dizisi olan Kuruluş Osman'ın dizisinin takipçileri, Diriliş Ertuğrul dizisinden hayran oldukları ünlü oyuncunun diziye katılmasını istiyorlar. Ancak şuan için Ertuğrul beyin diziye dönüşü ile ilgili bir açıklama bulunmuyor.

KURULUŞ OSMAN 11. BÖLÜM İZLE

KURULUŞ OSMAN 11. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Moğollar, Söğüt, Kayı ve bölgedeki diğer Türk obalarını işgal edip, kılıçtan geçirip, taş taş üstünde bırakmazlarken; tüm beyleri ve halklarını esir ederler.

Moğol işgali Türkleri yok olmanın eşiğine getirirken, Balgay'ın karşısında yalnızca Osman Bey kalmıştır!

Anadolu'nun uç topraklarında yeşeren Kayıları yok ederek Selçuklu sonrası yeni bir Türk devletinin kurulmasını engellemek isteyen ve Bitinya bölgesindeki tekfurlarının topraklarını ele geçirerek gözünü Konstantiniyye'ye diken Moğol komutan Balgay, Osman Bey'e sancakbeyi olmasını teklif eder.

Teklifi reddederek kaçmayı başaran Osman, 'Ya şehadet ya hürriyet' diyerek kıyama kalkar.

Alişar'ı maşa olarak kullanan Balgay, onu gözden çıkarıp Sofia'yı biat ettirir.

Tüm gazabıyla Kayı Obası'nı vurup Dündar, Gündüz ve Osman'ın alplerini esir ederek akıl almaz eziyetlerle Türklerin tüm özgürlük umutlarını tüketmek ister.

Türklerin tek umudu haline gelen Osman Bey, Balgay'ın zulmüne dur diyebilecek mi? Tek başına kalan Osman nasıl bir strateji ve yol izleyecek?

Şeyh Ebebalı, yok oluşun eşiğindeki Türklere ve Osman Bey'e nasıl ilham verecek?

Osman'ı ortadan kaldırmak için her yolu deneyen zalim Balgay'ın yeni oyunları neler olacak?

ERTUĞRUL BEY NASIL VE NE ZAMAN ÖLDÜ?

Ertuğrul Gazi, yöneticiliği döneminde aşiretinin nüfusunun az olmasından dolayı barış merkezli, tedbirli ve ihtiyatlı bir siyaset izledi. Çevresinde bulunan Türkmen beylikleri ve Bizans (İnegöl-Karacahisar-Bilecik) tekfurlarıyla daima iyi geçinip onların durumlarını ve siyasi şartları gayet iyi değerlendirerek başında bulunduğu aşiretini ve idaresi altında yaşayanları sulh ve sükûn içinde yaşattı.

Ertuğrul Gazi, emri altındaki topraklarda yaşayan halk tarafından çok sevilen ve sayılan bir kişiydi. Söğüt'teki Hıristiyan tebaası da Ertuğrul Gazi'yi yürekten seviyor ve sayıyordu. Yurt tuttuğu bölgede huzur ve güveni sağladı. Ertuğrul Gazi, 1281 senesinde 93 yaşlarında iken Söğüt'te vefat etti.

Kuruluş Osman dizisinde ise Ertuğrul Gazi'nin Konya'da olduğu ve burada görüşmeler yaptığı ilk bölümde Dündar Bey tarafından ifade edilmişti. Ertuğrul Gazi'nin obaya geri dönüş yapması söz konusu olursa bu karakteri kimin canlandıracağı da izleyiciler arasında tartışmaya neden olan konuların başında geliyor.