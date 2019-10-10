Kuruluş Osman fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? sorusunun yanıtı yoğun olarak araştırılıyor. Tüm takipçiler heyecanla dizinin başlayacağı tarihi bekliyorlar. TRT 1 ekranlarında sezona veda eden Diriliş Osman'ın devamı olacak olan Kuruluş (Diriliş) Osman için geri sayım başladı. Yeni sezonda ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak olan Kuruluş Osman dizisinin yayın tarihi büyük bir heyecanla bekleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin hayatını anlatacak olan Kuruluş Osman dizisinin fragmanı ise yayınlandı. Kuruluş Osman dizisine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

KURULUŞ OSMAN FRAGMANI YAYINLANDI!

Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğindeki Kuruluş Osman’dan ilk görüntüler geldi. Kuruluş Osman ilk tanıtımı 9 Ekim Çarşamba günü saat 21.30’da yayınlandı. Tanıtım haberini sosyal medyadan veren dizinin yönetmeni Mehmet Bozdağ şu paylaşımları yaptı:

"Kuruluş Osman ilk tanıtım saat 21.30’da @atvturkiye de..."

“O; kutlu bir hilalin gölgesinde mazluma adalet, nice dert sahibine derman oldu. Cenk meydanında gazi, Oğuz kavlince devlet oldu.

Lâ Galibe İllâllah…

Kuruluş Osman çok yakında atv’de…”

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kuruluş Osman dizisinin yayın tarihi henüz netlik kazanmadı. Kuruluş Osman için yayın tarihi belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

KURULUŞ OSMAN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kuruluş Osman dizisinin seti İstanbul ilinin Beykoz ilçesine bağlı Riva'da kurulan platoda çekiliyor. Dizinin çekim yerinde devasa kaleler, hanlar, hamamlar, camiler, kiliseler, en ince ayrıntısına kadar titizlikle inşa edildi. Şu anda Avrupa'nın en büyüğü olan platoda 60 ayrı marangoz ekibi çalışıyor.

Dizide 800 metrelik yapay göl ise koca bir nehir olarak aktarılacak. Şuanda Kuruluş Osman dizi setinde 1500 kişi birinci sezon içim hummalı bir şekilde çalışıyor.