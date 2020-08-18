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Kuruluş Osman'a 'efsane' transfer

Yeşilçam dönemine aksiyon filmlerindeki rolleriyle adını yazdıran Cüneyt Arkın, 'Kuruluş Osman' dizisinin kadrosuna katıldı. Çarşamba akşamları izleyiciyle buluşacak 'Kuruluş Osman'ın yönetmenliğini Metin Günay üstlenirken, 'Osman Bey' karakterini ise Burak Özçivit canlandırıyor.

AA18 Ağustos 2020 Salı 14:58 - Güncelleme: 18 Ağustos 2020 Salı 14:58
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Gelişmeyi, ATV'de yayınlanan dizinin yapımcısı ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ, Twitter hesabından duyurdu.

Bozdağ paylaşımında, "Niye çok seviliyor? Niye herkesin kahramanı? Çünkü gönlüyle konuşuyor. Gönlüyle bakıyor. Bu güzel gönülle yeni sezonu ve karakterini konuştuk. Hoş geldin Cüneyt Arkın." ifadelerini kullandı.

Senaryosunda da Bozdağ'ın imzası bulunan ve ilk sezonunda büyük ilgi gören dizinin ikinci sezon hazırlıkları sürüyor.

Çarşamba akşamları izleyiciyle buluşacak "Kuruluş Osman"ın yönetmenliğini Metin Günay üstlenirken, "Osman Bey" karakterini ise Burak Özçivit canlandırıyor.

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