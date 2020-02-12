Kuruluş Osman'ın Alişar'ı Saruhan Hünel kimdir? Alişar Bey tarihte kim?

12.02.2020 11:06 - Güncelleme: 12.02.2020 11:06

Osmanlı Devleti’nin beylikten devlete kuruluş geçiş dönemini anlatan Kuruluş Osman'ın yeni bölümleri büyük bir heyecanla takip ediliyor. ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da heyecan dolu bölümler izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Kuruluş Osman dizisinin oyuncu kadrosundaki isimlerin hayatları merak konusu oldu. Osman Bey ile Alişar Bey'in karşı karşıya geldiği yeni bölümlerde Kuruluş Osman’ın Alişar’ı hakkında da araştırmalar hız kazandı. Kuruluş Osman’ın Alişar’ı Saruhan Hünel hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik.

KURULUŞ OSMAN’IN ALİŞAR’I SARUHAN HÜNEL KİMDİR?

Saruhan Hünel, 7 Ocak 1970 tarihinde İstanbul Fatih'te dünyaya gelmiştir. Anne tarafından aslen Arap, baba tarafından ise aslen Selanik'lidir. Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü’nü kazanmasına rağmen çeşitli sebeplerden dolayı devam edemeyen Saruhan Hünel, şarkıcı Aslı Hünel'in ağabeyidir.

2003 yılında senarist Sergin Akyaz ile evlenen Saruhan Hünel, 2010 tarihinde boşandı.

Şimdilerde, ATV ekranlarında yayınlanmakta olan Kuruluş Osman dizisinde Alişar karakterine hayat veren Saruhan Hünel, 1.85 metre boyunda, 80 kilo ve Oğlak burcudur.

Saruhan Hünel'in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Kuruluş Osman (Alişar) (TV Dizisi)

2015 – Somuncu Baba Aşkın Sırrı (Abdurrahman Erzincani) (Sinema Filmi)

2014 – 2015 – Karagül (Kenan)(TV Dizisi)

2013 – Uğurlanmış Arzular (Azerbaycan TV Dizisi)

2012 – Araf Zamanı (Ali) (TV Dizisi)

2009 – Yeni Baştan (Murat) (TV Dizisi)

2009 – Aile Reisi (Saruhan) (TV Dizisi)

2008 – Serçe (Doğu Karatlı) (TV Dizisi)

2006 – Kaybolan Yıllar (Esmer / Haçlı / Sinan) (TV Dizisi)

2003 – Melek (Ferhat Güney) (TV Dizisi)

2000 – Milli Saraylarımız (TV Dizisi)

1999 – 2001 – Yılan Hikayesi (Erol) (TV Dizisi)

1999 – Nilgün (2) (Suat) (TV Dizisi)

1999 – Nilgün (Suat) (Sinema Filmi)

1998 – Unutabilsem (Önder) (TV Dizisi)

1998 – Güzel Günler (TV Dizisi)

1998-2002 – Aynalı Tahir (Tilki Ekrem ) (TV Dizisi)

1994 – Kaygısızlar (Konuk Oyuncu ) (TV Dizisi)

1993 – Yasak Sokaklar (Saruhan)(TV Filmi)

1993 – Ufukta Bir Ağaç (Sinema Filmi)

1992 – Gündüzün Karanlığı (Taşkın) (TV Dizisi)

ALİŞAR BEY TARİHTE KİM?

Alişar bey Germiyanoğlu beyliğinin başıdır ve Kütahya Bey’i olarak bilinir. Kütahya bölgesine hakim olan Germiyanoğulları ile Kayıların yakın dostluğu vardır; ancak Alişar bey kurnaz bir adamdır.

Eskişehir'in, Kütahya eyaletine bağlı olduğunu ileri süren Kütahya Bey'i Germiyanoğlu Alişar Bey, adamlarından birini Eskişehir'e gönderip, pazarda satılan mallardan vergi almak istedi. Osman Bey, gelen adamı kovdu ve pazar memurlarına ekmek parası diye her yükten ikişer akça alınmak üzere bac resmi koydu.

Bu meseleden dolayı Osman Şah ile, Germiyanoğlu arasında küçük bir çatışma oldu ve Osman Bey kazandı. Kütahya ve başka taraflardan gelen Türkmenler, Karacahisar'a yerleştiler. Bundan sonra Osman Gazi bazen Eskişehir'de, bazen Söğüt'te, bazen de Karacahisar'da oturur, memleketin gelişmesine, adaletin yayılmasına ve halkın haklarının korunmasına çalışırdı.