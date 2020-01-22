22.01.2020 15:47 - Güncelleme: 22.01.2020 15:47

Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer kimdir? Özge Törer kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları tüm Kuruluş Osman izleyicileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Atv ekranlarının iddialı dizisi Kuruluş Osman'ın yeni bölümleri izleyicileri ekranlara kilitlemeyi başarıyor. Tarihi olayları ve karakterleri hatırlatan Kuruluş Osman dizisiyle birlikte Osman Gazi'nin eşi Bala Hatun hakkında da araştırmalar hız kazandı. Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer'e dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. İşte tüm merak edilenler..

KURULUŞ OSMAN'IN BALA HATUN'U ÖZGE TÖRER KİMDİR?

Özge Törer, 1998 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi Sahne Sanatları Bölümü’nde eğitimini sürdürmektedir. İlk oyunculuk deneyimini Kuruluş Osman dizisi ile yaşamıştır.

Şimdilerde, ATV ekranlarında yayınlanmakta olan Kuruluş Osman dizisinde Bala Hatun karakterine hayat veren Özge Törer, 1.68 metre boyunda, 56 kilo ve Koç burcudur.

Özge Törer'in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Kuruluş Osman (Bala Hatun) (TV Dizisi)