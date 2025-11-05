İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İZ-TARIM'da yapım ihalesinde usulsüzlük olduğuna dair İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının tevdi raporu ve Konak Belediyesi'nde Avrupa Birliği destekli SPACE (Farkındalık, İklim ve Çevre İçin Stratejik Ortaklık) projesi kapsamında gerçekleştirilen hizmet ihalesinde usulsüzlük yapıldığı yönündeki bir belediye çalışanının şikayeti üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde İzmir ve Erzincan'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, aralarında Konak Belediyesi Araştırma ve Geliştirme Müdürü Kamuran B.K.'nin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. Erzincan'da hakkında gözaltı kararı bulunan 1 kişinin ise firari olduğu, yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Belediyeden yapılan açıklamada ise, 2024 yılında AR-GE (Dış İlişkiler) Müdürlüğü tarafından pazarlık usulüyle gerçekleştirilen ve toplam bedeli 1 milyon 580 bin 650 TL olan hizmet alımıyla ilgili iç denetim sonucunda, sözleşmedeki bazı kalemlerde 177 bin 984 TL tutarında fazla ödeme tespit edildiği, bu tutarın ilgili personelden faiziyle birlikte tahsil edildiği bildirildi.

Konak Belediyesi'nde açıklama

Konak Belediyesi Tarafından yapılan açıklamada, "İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 5 Kasım günü Belediyemizde görev yapan 3 çalışanımız hakkında gözaltı işlemi gerçekleştirilmiştir. Kamuoyunu doğru bilgilendirme sorumluluğumuz çerçevesinde aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür. Söz konusu soruşturma, Belediyemiz AR-GE (Dış İlişkiler) Müdürlüğü tarafından 2024 yılı Ağustos ayında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 21/F maddesi kapsamında pazarlık usulü ile ihalesi yapılmış olan, toplam 1 milyon 580 bin 650 TL bedelli bir Hizmet Alım İşine ilişkindir. Belediye Başkanlığımızın talimatıyla İç Denetim Birimimizce kapsamlı bir inceleme başlatılmış olup, yapılan denetim sonucunda sözleşmedeki bazı kalemlerde maddi hatalar bulunduğu 17.06.2025 tarihli inceleme raporu ile tespit edilmiştir. İç denetim raporu doğrultusunda maddi hata kaynaklı olarak 177 bin 984 TL tutarındaki fazla ödeme, 27 Haziran 2025 tarihinde ilgili personellerden faizi ile birlikte tahsil edilmiş. Soruşturma adli makamlarca yürütülmekte olup, sürecin her aşaması Belediyemiz Hukuk İşleri Müdürlüğümüz ve Teftiş Kurulu Başkanlığımızca yakından takip edilmektedir. Belediyemiz, hukukun üstünlüğü ve adalet ilkesi çerçevesinde sürecin sağlıklı şekilde yürütülmesi için adli makamlara gerekli tüm desteği vermektedir" ifadelerine yer verildi.