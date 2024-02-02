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  • Kurum'dan deprem mesajı! ''Önceliğimiz kentsel dönüşüm olacak''
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Kurum'dan deprem mesajı! ''Önceliğimiz kentsel dönüşüm olacak''

İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Bağcılar'da bir aileye misafir olarak, 'Biz sağlam binalarda oturmak zorundayız. Önceliğimiz buradaki deprem dönüşümü olmalı. Afette yardım edecek lojistik merkezi bir tane. Bunu 7'ye çıkartacağız' dedi.

AA2 Şubat 2024 Cuma 01:23 - Güncelleme:
Kurum'dan deprem mesajı! ''Önceliğimiz kentsel dönüşüm olacak''
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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Bağcılar'da bir çiftin evine misafir oldu.

Hürriyet Mahallesi'nde ikamet eden Nazife-Özcan Sırmalı çiftine konuk olan Kurum, afette, selde ve yangında hep milletin yanında olduklarını söyledi.

Kurum, "Biz sağlam binalarda oturmak zorundayız. Önceliğimiz buradaki deprem dönüşümü olmalı. Afette yardım edecek lojistik merkezi bir tane. Bunu 7'ye çıkartacağız. Havadan, karadan, denizden acil yollarıyla birlikte bunların hepsini planlayacağız. 2 milyon kişiye 6 saatte çadır kuracak sistemi getireceğiz. Herkesin toplanma alanı belli olacak. O toplanma alanlarına parklar, bahçeler yapacağız. Bunu yapmak zorundayız. İstanbul öyle ihmal edilecek bir şehir değil. Bu bilinci herkese anlatmamız lazım." diye konuştu.

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