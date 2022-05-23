Kurumsal firmalarda çalışan çift lavanta üreticisi oldu

Deniz çifti 4 yıl önce merkeze bağlı Orhaniye köyünden 15 dönümlük arazi satın alarak sürdürülebilir tarım için kolları sıvadı. İşlerinden arta kalan zamanlarda köye gelen çift, arazilerine küçük bir baraka inşa etti.

Kentte son dönemlerde üretimi yaygınlaşan tıbbi aromatik bitkileri tercih eden çift, doğal yöntemlerle ürettikleri lavantanın yağından ve yan ürünlerinden gelir elde ediyor.

- "BÜYÜK ŞEHRİN STRESİNİ DOĞADA ATIYORUZ"

Bilgi işlem sektöründe 20 yıldır çalışan 45 yaşındaki Yasin Deniz, AA muhabirine, hafta sonları bahçelerine gelerek İstanbul'daki iş yoğunluğu ve kalabalık yaşamdan sıyrıldıklarını söyledi.

Hayalini kurdukları bahçeye kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Deniz, "Bahçemiz çok güzel, etrafımız kuş sesleriyle dolu. Kurumsal yaşamdan bir kaçış alanı oldu burası bizim için. Hafta sonlarında buraya gelmek bizi çok mutlu ediyor." dedi.

Bir yandan kurumsal iş yaşamlarını sürdürdüklerini anlatan Deniz, eşi ve kızıyla doğada olmayı çok sevdiklerini, gelecek yıllarda tamamen köyde yaşayabileceklerini vurguladı.

Deniz, lavantanın çok yıllık bir bitki olduğunu ve yağından gelir elde ettiklerini belirterek, "Ektikten sonra 15 yıl verim alabiliyorsunuz. Turizm bitkisi diyebiliriz, çok güzel çiçekler açıyor. Biz de ilk yıldan beri kullanmaya çalışıyoruz. Burada güzel etkinlikler yapıyoruz. Yoga etkinlikleri, atölye çalışmaları ve sanat etkinlikleri yapıyoruz. Lavantanın yağı, mumu ve diğer yan ürünlerinden gelir elde ediyoruz." diye konuştu.

- TAMAMEN TARIMA YÖNELMEYİ PLANLIYORLAR

İlaç sektöründe 15 yıldır çalışan 37 yaşındaki Selin Deniz ise doğada zaman geçirmenin huzurunu yaşadıklarını ifade etti.

Tarım girişimlerini geliştirerek doğal bir yaşama geçmeyi hedeflediklerini anlatan Deniz, şunları kaydetti:

"Kurumsalda çalıştığımız için bu taraf biraz yavaş ilerliyor, İstanbul'da olduğumuz için bütün eforu buraya veremiyoruz. Ama kafamızda tamamen tarıma yönelmek gibi bir plan var.

Bir gün lavanta işini büyütüp sadece yağıyla kalmayıp katma değerli ürünlerle, turizm kısmını da işin içine katarak burada farklı bir yaşam kurma isteğimiz var. Kızımız da burayı çok seviyor, onun içinde çok isteriz bu yaşamı. İlerideki hedefimiz işi büyütmek ve tamamen burada yaşamak."