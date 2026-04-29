  • Kurusıkıdan suç örgütlerine silah temini: Şebeke baskında çökertildi
Güncel

Kurusıkıdan suç örgütlerine silah temini: Şebeke baskında çökertildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, suç örgütlerine silah temin eden kaçakçılara yönelik 6 ilçede eş zamanlı operasyon düzenledi. 14 farklı adrese yapılan baskınlarda 6 silah, 357 fişek ve 155 adet silah parçası ele geçirilirken, gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

IHA29 Nisan 2026 Çarşamba 17:27
Ankara'da kurusıkı tabancaları gerçek silaha dönüştürerek suç örgütlerine satan bir şebeke, 6 ilçede eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla çökertildi. Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin uzun süreli takip sonrası gerçekleştirdiği baskınlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

6 İLÇEDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Ankara'da suç örgütlerine silah temin ettiği tespit edilen şüphelilere yönelik 6 ilçede icra edilen operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılardan 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adreslerde yapılan aramalarda ise 6 silah ile çok sayıda silah parçası ve fişek ele geçirildi.

ADRESLERDE 357 FİŞEK VE 155 SİLAH PARÇASI ELE GEÇİRİLDİ

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, silah kaçakçılarına yönelik Keçiören, Mamak, Altındağ, Elmadağ, Akyurt, Çubuk'ta operasyon düzenlendi. Gözaltına alınanlardan 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 4 şahsın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi. Zanlılara ait 14 farklı adreste yapılan aramalarda ise 7 kurusıkı tabanca, 9 tabanca alt gövde, 15 şarjör 155 adet muhtelif silah parçası ve 357 adet fişek ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerin temin ettikleri tabancaları gerçek silaha dönüştürerek suç örgütlerine silah temin ettiği öğrenildi.

  • silah kaçakçılığı
  • Ankara operasyon
  • organize suç
  • Ankara Emniyeti
  • silah ele geçirildi

