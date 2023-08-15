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Kurutmalık domateslerden dev Türkiye haritası yaptılar

Elazığ'da mevsimlik tarım işçileri, kesip kurutmaya bıraktıkları domateslerle, çevresinde 'Türkiye Yüzyılı Üreticinin ve Üretimin Yüzyılı' yazan dev Türkiye haritası yaptı.

AA15 Ağustos 2023 Salı 20:15 - Güncelleme:
Kurutmalık domateslerden dev Türkiye haritası yaptılar
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İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Alatarla köyünde düzenlenen domates hasadı etkinliği kapsamında kadın işçilerin, tarlalardan özenle toplayıp kurutma işlemi için makinede keserek örtü üzerine serdikleri kurutmalık domateslerden hazırladıkları 12x24 metre ebadındaki Türkiye haritası beğeni topladı.

Hava sıcaklığının 40 derece seviyesinde seyrettiği kentteki tarlalarda özveriyle çalışan kadın işçilerin bölgede yetiştirilen kurutmalık domatese dikkati çekmek amacıyla yaptıkları Türkiye haritası dron ile havadan görüntülendi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte 20 bin dekar alanda yıllık 80-100 bin ton domates üretimi yapıldığını belirtti.

Üretilen domateslerin büyük bölümünün kurutulmuş domates ve salça olarak işlendiğini ifade eden Kılıç, "Elazığ'da domates üretimi her yıl artarak devam ettiğinden hem salça hem de kurutmalık olarak işlenmesi bakımından bir pazara ulaşabilme kapasitesine gelmiş durumdadır. Biz de bu kapasitemizi tarımsal ihracata dönüştüreceğiz ve inşallah ilimizden domates ihracatını daha da artırma gayreti içinde olacağız." dedi.

Kılıç, düzenledikleri domates hasadı etkinliği kapsamında bölgede üretilen kurutmalık domatese dikkati çekmek amacıyla mevsimlik işçilerin "Türkiye Yüzyılı Üreticinin ve Üretimin Yüzyılı" mottosuyla kurutmalık domateslerden Türkiye haritasını yaptıklarını dile getirdi.

Sıkıntısız bir hasat dönemi olması temennisinde bulunan Kılıç, mevsimlik işçilere teşekkür etti.

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