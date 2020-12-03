Kurutulan bataklıkta 'aromatik bitkiler bahçesi' kuruldu

AA 03 Aralık 2020 Perşembe 14:32 - Güncelleme: 03 Aralık 2020 Perşembe 14:32

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Havsa Belediyesi ve Edirne Orman İşletme Müdürlüğünün destekleriyle, yüksekokula ait arazilerdeki bataklık kurutularak tarıma ve ekim faaliyetlerine elverişli hale getirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Havsa Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tan, bahçenin gelecek yıllarda "Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uygulama Bahçesi"ne dönüştürmeyi hedeflediklerini belirtti.

Tıbbi bitki ve aromatik bitki türlerinin yetiştiriciliğinin yaygınlaşması için çalışmalar yapılması gerektiğin aktaran Prof. Dr. Tan, "Tıbbi Aromatik Bitkiler Uygulama Bahçesi, turizm konusunda öncü olarak kent ve bölge ekonomisinin desteklenmesinde önemli rol oynayabilir. Lavanta bahçeleri Edirne'de özellikle turizme önemli katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Tan, gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil bir Türkiye için başlatılan Milli Ağaçlandırma Günü’nde yüksekokul bahçesine yüzlerce fidan dikimi yapıldığını bildirerek, şunları kaydetti:

"En büyük amaçlarımızdan biri atıl durumda bulunan Havsa Meslek Yüksekokuluna ait alanların yeşillendirilmesi ve canlandırılması. Yüksekokulda 30 dönümlük bir alanın yaklaşık 15 dönümünü ağaç ve çeşitli türlerde bitkilerle donattık. Yerleşkenin tamamını doğanın farklı renkleri ve tonlarıyla süslemek istiyoruz ve bu doğrultuda çalışmaları sürdürüyoruz. Ayrıca, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nun teşvikleri ile yerleşke içerisinde özellikle Edirne Gülü ve Edirne Kırmızısı'na rengini veren kök boya bitkisi Rubia tinctorum ekili alanlar oluşturmayı da amaçlıyoruz."