Kuruyan gölete balıkların ölmemesi için su takviyesi yapıldı

AA 24 Eylül 2020 Perşembe 10:01 - Güncelleme: 24 Eylül 2020 Perşembe 10:01

Koruyucuköy Göleti'nde aşırı kuraklık ve tarımsal sulama nedeniyle sular çekildi.



Bölgede beklenen oranda yağışın olmaması nedeniyle su seviyesi düşen ve balık ölümleri meydana gelen gölete, Edirne Valiliği ekipleri, köy sakinlerinin de desteğiyle borularla su takviyesi yaptı.



Korucuköy Muhtarı Seyfi Oğuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sene yaşanan kuraklıktan tarım alanları kadar sulak alanların da olumsuz etkilendiğini belirtti.

Gölde aşırı kuraklık nedeniyle suların yarı yarıya çekildiğini anlatan Oğuz, "Gölde oksijenin azalması nedeniyle bazı balıkların öldüğünü gördük, yetkililere haber verdik. Sağ olsunlar Valiliğimiz hızlıca sorunla ilgilendi, geldiler, göle borular yardımıyla su takviyesi yapmaya başladık. Şu anda balık ölümlerini durdurduk. İnşallah en yakın zamanda yağış da olur ve göl, eski haline geri döner." diye konuştu.