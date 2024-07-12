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'Kurye cinayeti' davasında karar!

Kamuoyunda 'kurye cinayeti' olarak bilinen Ata Emre Akman'ın öldürülmesiyle ilgili davada sanık E.Ö'ye 24 yıl hapis cezası verildi.

AA12 Temmuz 2024 Cuma 16:42 - Güncelleme:
'Kurye cinayeti' davasında karar!
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Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık E.Ö. ile babası Orhan Ö, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Maktul Ata Emre Akman'ın babası emekli Albay Erol Akman, annesi Zuhal Akman, bazı dernek ve siyasi parti temsilcileri ile taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada, bulunduğu cezaevinden tanık olarak dinlenen Kurtuluş Şen, olaydan önce evine gelen sanık Orhan Ö'nün, Sultan D'nin evini kastederek, "Eve bir hamle olmayacak, ne olacaksa o kapının önünde olacak. Aslan gibi evlat yetiştirdim, oğlum her zamanda arkamda" gibi ifadeler kullandığını anlattı. Orhan Ö. ise tanığın yalan söylediğini ileri sürdü.

"VİCDANİ KARAR VERİLMESİNİ BEKLİYORUM"

Maktulün annesi Zuhal Akman, sanık ve oğlunun beyanlarının her aşamada çeliştiğini vurgulayarak, "Sadece Ata Emre değil, burada başkaca Ata Emre'lerin de hayatlarına dokunacak hem hukuki hem de vicdani bir karar verilmesini talep ediyorum." dedi.

Baba Erol Akman da olaylarla hiçbir ilgisi olmayan, Anneler Günü'nde annesinin doğum gününü kutlamak isteyen bir çocuğun yaşam hakkının elinden alındığını ifade etti. Baba Akman, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi. Ata Emre Akman'ın annesi ve babasının konuşmaları sırasında salonda bulunanlar gözyaşlarına hakim olamadı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Avukatların dinlenmesinin ardından tekrar söz verilen Orhan Ö, azmettirme iddiasına ilişkin, böyle bir olay gerçekleştirecek olsa kendi oğlunu değil, çevresinde bulunan başkaca kişileri kullanabileceğini dile getirdi.

Sanık E.Ö. de babasının kendisini azmettirmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını savundu. Kararını açıklayan mahkeme heyetince, sanık E.Ö'ye "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi, sanığın 18 yaşından küçük olması nedeniyle en üst sınır olan 24 yıl hapse mahkum edilmesi kararlaştırıldı.

Sanık E.Ö, ayrıca "ruhsatsız silah, bıçak, mermi bulundurma veya taşıma" suçundan da 1 yıl hapisle cezalandırıldı. Sanığın yaşının küçük olması nedeniyle 8 aya indirilen ceza, adli para cezasına çevrildi. Mahkeme heyeti, oğlunu azmettirdiği iddiasıyla yargılanan Orhan Ö'nün ise beraatına ve tahliyesine karar verdi.

OLAY

Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi 20 yaşındaki Ata Emre Akman, 5 gün önce motokurye olarak çalışmaya başladığı firmaya sipariş edilen pizzayı teslim için 11 Mayıs'ta Karesi ilçesi Karaoğlan Mahallesi Emir Sokağı'na gitmişti.

Pizzayı verdikten sonra sokağa park ettiği motosikletine doğru yürüyen Akman'ın yanına gelen Erdoğan Özdemir, üniversite öğrencisine bıçakla saldırmıştı. Akman olay yerinde hayatını kaybetmiş, kaçan Özdemir polislerce yakalanmasının ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

  • Kurye
  • cinayet
  • Ata Emre Akman

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