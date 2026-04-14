Kurye kılığında soygun yaptılar! Silahlı çete film gibi operasyonla enselendi

Bursa merkezli İstanbul ve Çorum'da iki ayrı suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı, 11'i tutuklandı. Öte yandan şüphelilerin kurye kılığına girerek bir iş insanının kapısını çaldıkları, kapının açılmasıyla birlikte silah zoruyla içeri girerek şahsı alıkoydukları ortaya çıktı. Kurşunlama ve silahlı gasp olaylarına karışan çeteye yönelik baskın anları ise nefes kesti.

IHA14 Nisan 2026 Salı 10:20
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde, Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından suç örgütlerine yönelik geniş çaplı çalışma başlatıldı.

11 KİŞİ TUTUKLANDI

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu iki ayrı suç ağı deşifre edildi. Bursa merkezli olarak İstanbul ve Çorum'da Özel Harekat destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 13 şüpheli yakalanırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

RUHSATSIZ TABANCALAR ELE GEÇİRİLDİ

Soruşturmanın ilk ayağında, Nilüfer ilçesinde bir iş yerine yönelik kurşunlama eylemi mercek altına alındı. Yurt dışındaki firari örgüt yöneticisinin talimatıyla gerçekleştirildiği belirlenen saldırıda 9 şüphelinin birlikte hareket ettiği tespit edildi. Şüphelilerin İstanbul'da saklandıkları adreslere yapılan baskınlarda, eylemde kullanıldığı değerlendirilen 3 ruhsatsız tabanca ve 36 fişek ele geçirildi.

KURYE KILIĞINDA GASP

İkinci olayda ise şüphelilerin kurye kılığına girerek bir iş insanının kapısını çaldıkları, kapının açılmasıyla birlikte silah zoruyla içeri girerek şahsı alıkoydukları ortaya çıktı. Zanlıların mağduru zorla götürerek gasp ettiği belirlendi.

ÖZEL HAREKAT KAPILARI KOÇBAŞIYLA KIRDI

Operasyon anları ise kameralara yansıdı. Özel Harekat polislerinin koçbaşıyla kapıları kırarak içeri girdiği anlar dikkat çekerken, baskınların hızı ve koordinasyonu "film sahnelerini" aratmadı.

Yetkililer, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtirken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

  • suç örgütü operasyonu
  • gözaltı
  • kurşunlama

