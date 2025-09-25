İSTANBUL 25°C / 19°C
25 Eylül 2025 Perşembe
Kuryeden rezidansa uzanan zincir: Polisin şüphesi büyük çeteyi açığa çıkardı

Sarıyer'de polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu kuryenin üzerinden uyuşturucu çıktı. Kuryenin yönlendirildiği rezidansa baskın yapan ekipler kalaşnikof, çelik yelekler ve tabanca buldu. INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan bir şüphelinin de yakalandığı ortaya çıktı.

25 Eylül 2025 Perşembe 00:20
Olay, 1 Eylül Pazartesi günü akşam saatlerinde Sarıyer'deki Huzur Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı motorize yunus polis, caddede uygulama yaptı. Bu sırada ekipler şüphe üzerine 34 GBJ 552 plakalı motosikleti durdurdu. Arama yapılan sürücünün üstünde kokain ele geçirildi.

GİTAR KUTUSUNDA KALAŞNİKOF TAŞIMA ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yakalanan kurye yapılan sorgu sonrasında uyuşturucu maddeyi cadde üzerinde yer alan bir rezidansa götürdüğünü söyledi. Polis ekipleri tarafından daireye yapılan operasyonda gitar kılıfı içerisinde kalaşnikof, iki çelik yelek, ruhsatsız tabanca, üç uzun namlulu silah mermisi, 40 tabanca mermisi, 6,62 gram kokain ve 3,80 gram marihuana ele geçirildi. Öte yandan şahısların gitar kutusunda kalaşnikof tüfeğini daireye taşıdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

INTERPOL'ÜN PEŞİNDE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Burak A., Doğuş C., Halit E., Hüseyin E., Muhammet Şamil S., Timur İ., Eric J. ve Ömür Gazi Y. ise gözaltına alındı. Emniyette yapılan sorgu sonrasında haklarında işlem başlatılan 8 kişinin dördü serbest kalırken, diğer dört kişiden uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan mahkemeye çıkarılan Burak A., Timur İ. ve Doğuş C., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Muhammet Şamil S. ise ateşli silahlar kanununa muhalefet suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eric J.'nin ise kırmızı bültenle INTERPOL tarafından arandığı ortaya çıktı. Şahsın muhafaza altına alınıp gerekli tahkikatın başlatıldığı öğrenildi.

