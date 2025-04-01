Kuryenin taşıdığı altınları çalan 2 şüpheli yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kuyumcu kuryesi C.S'nin çantasındaki, Beyazıt'ta farklı kuyumculardan topladığı 2,5 kilogram altın, 3 bin avro ve 3 bin doların çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler çalışmalarında, çarşaf giyen şüpheli bir kadının kurye C.S'ye Marmaray Sirkeci İstasyonu'nda çarptığını, hırsızlığın bu sırada yapıldığını tespit etti.

Polis, hırsızlığı gerçekleştirdiği öne sürülen kadın şüpheliler S.Ö. (34) ve A.Ö'yü (36) Bursa'da gözaltına aldı.

Şüphelilerden S.Ö'nün 71, A.Ö'nün 28 suç kaydı olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.