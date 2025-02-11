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Kuş gribi görülen mahalle karantinaya alındı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir mahalle, kuş gribi tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.

AA11 Şubat 2025 Salı 16:47 - Güncelleme:
Kuş gribi görülen mahalle karantinaya alındı
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Valilikten alınan bilgiye göre, Paşaköy Mahallesi'nde kümesi bulunan Abdullah Duman'ın, hayvanlarında hastalık gördüğüyle ilgili başvurusu üzerine ekipler inceleme yaptı.

Mahallede kümeslerdeki kanatlı hayvanlardan alınan numuneler, Adana Veteriner Kontrol Enstitüsüne gönderildi ve sonuçlar pozitif çıktı.

Kuş gribi tespit edilen Paşaköy Mahallesi'ndeki farklı kümeslerde bulunan 338 kanatlı hayvan, ekiplerce toplanarak itlaf edildi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Antakya Belediyesine hastalıkla ilgili bildirim yapıldıktan sonra, mahalle giriş ve çıkışlarına karantina uygulamasıyla ilgili uyarı tabelaları asıldı.

Kümes sahibi Abdullah Duman (70), gazetecilere, hayvanlarının telef olması üzerine konuyu yetkililere bildirdiğini söyledi.

Tahlillerin sonucunda hayvanlarında kuş gribi görüldüğünü belirten Duman, hastalıklı hayvanların çukur açılarak kireçle gömüldüğünü kaydetti.

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