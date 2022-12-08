Kuşadası açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.35'te Kuşadası Körfezi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Kuşadası'nın yaklaşık 6 kilometre açığındaki depremin, deniz yüzeyinden 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 7, 2022
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Ege Denizi - Kuşadası Körfezi -[06.17 km]Kuşadası (Aydın)
Tarih:2022-12-08
Saat:01:35:46 TSİ
Enlem:37.908 N
Boylam:27.221 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/Mpbuzc2DHo@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi