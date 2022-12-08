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Kuşadası açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

AFAD'da yer alan verilere göre; Aydın'ın Kuşadası açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA8 Aralık 2022 Perşembe 01:52 - Güncelleme:
Kuşadası açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
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Ege Denizi'nde Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.35'te Kuşadası Körfezi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Kuşadası'nın yaklaşık 6 kilometre açığındaki depremin, deniz yüzeyinden 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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