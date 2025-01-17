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Kuşadası açıklarında bottan düşen 7 göçmen öldü

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan lastik bottan denize düşen 7 düzensiz göçmen hayatını kaybetti, 32 kişi kurtarıldı.

AA17 Ocak 2025 Cuma 15:28 - Güncelleme:
Kuşadası açıklarında bottan düşen 7 göçmen öldü
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Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Kuşadası ilçesi Davutlar Mahallesi açıklarında hareket halindeki lastik botu durdurmak istedi.

Ekiplerin ihtarına uymayan lastik bottakiler kaçmaya çalıştı. Bu sırada lastik bottaki bazı düzensiz göçmenler denize düştü.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bazıları denizde bazıları ise lastik botta bulunan 32 kişiyi kurtardı.

Ekipler, 3 kişinin ise denizde cansız bedenine ulaştı, kurtarılan göçmenler Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kayıp olduğu değerlendirilen 4 kişi için arama çalışması başlatıldı.

Denizden ve havadan yürütülen arama çalışmaları sonrası kayıp 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 düzensiz göçmenin tedavisi ise yoğun bakım ünitesinde devam ediyor.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İlk belirlemelere göre düzensiz göçmen botu üzerinde ve deniz yüzeyinde bulunan 32 düzensiz göçmen ve 3 cansız beden TCSG-311 ve KB-108 üzerine alınmıştır. Düzensiz göçmen grubu ile yapılan mülakatta, Davutlar bölgesinden çıkış yaptıkları ve 4 kayıp olduğu değerlendiriliyor. Bu kayıplar için denizden ve havadan arama çalışması başlatıldı." bilgilerini verdi.

  • lastik bot kaza
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