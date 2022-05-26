İSTANBUL 28°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Mayıs 2022 Perşembe / 25 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,4004
  • EURO
    17,5696
  • ALTIN
    974.947
  • BIST100
    2433.1
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kuşadası Belediyesinde 2 memur görevden uzaklaştırıldı
Güncel

Kuşadası Belediyesinde 2 memur görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişlerince, Kuşadası Belediyesindeki usulsüz ihale işlemleri ve rüşvet iddialarına ilişkin yürütülen ön inceleme ve araştırma kapsamında 2 memur görevden uzaklaştırıldı, bir sözleşmeli personel ile 2 şirket çalışanının sözleşmelerinin askıya alınması ya da sonlandırılması için belediyeye bildirimde bulunuldu.

AA26 Mayıs 2022 Perşembe 10:27 - Güncelleme:
ABONE OL

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, mülkiye müfettişlerince, Kuşadası Belediyesinde yürütülen araştırma ve ön inceleme sürecinde, 28 firmanın kaşelerinin kopyalandığı, sahte kaşelerin bazı alım ve ihalelere ait piyasa araştırmasında ve formlarda kullanıldığı, formlardaki imzaların da sahte olduğu belirlendi.

Ayrıca, belediyenin ihale işlerini yürüten görevliler ile belediyeden ihale alan firma yetkilisi arasındaki mesajlaşmalardan, rüşvet alındığı, ihalelerde ayarlama yapıldığı ve alınan malzeme miktarının fazla gösterildiği tespit edildi.

Bunun üzerine, söz konusu ihale iş ve işlemlerini yürüten görevlilerin soruşturmaya esas olabilecek delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme ihtimali göz önüne alınarak, kamu hizmeti gerekleri yönünden görevleri başında kalmalarının sakıncalı olması ve soruşturmanın daha sağlıklı yürütülebilmesi için mülkiye müfettişlerince 2 memur görevden uzaklaştırıldı.

Ayrıca bir sözleşmeli personel ile 2 şirket çalışanının sözleşmelerinin askıya alınması ya da sonlandırılması için Kuşadası Belediye Başkanlığına bildirimde bulunuldu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.