İSTANBUL 20°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ekim 2022 Perşembe / 11 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5878
  • EURO
    18,4393
  • ALTIN
    1028.08
  • BIST100
    3526.21
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kuşadası Belediyesindeki soruşturmaya ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheli adliyede
Güncel

Kuşadası Belediyesindeki soruşturmaya ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheli adliyede

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 'ihaleye fesat karıştırmak', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'rüşvet' suçlamasıyla gözaltına alınan Kuşadası Belediyesinin 6 personeli ve 2 şirket yetkilisi adliyeye sevk edildi.

AA6 Ekim 2022 Perşembe 10:55 - Güncelleme:
Kuşadası Belediyesindeki soruşturmaya ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheli adliyede
ABONE OL

Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 4 Ekim'de gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, Kuşadası Adliyesi'ne gönderildi.

- SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

Kuşadası Belediyesinde geçen yıl yapılan mıcır alım ihalesine yönelik İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulunun yaptığı incelemenin ardından açığa alınan 6 belediye çalışanı ile ihaleyi alan şirketin 2 yetkilisi hakkında "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırmak" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla yakalama kararı çıkarılmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, belediyenin eski fen işleri müdür vekili F.Ç, çalışanlar D.Ş, K.C, E.T, K.K. ve M.A. ile ihaleyi alan şirketin yetkilileri T.B. ve Z.B. adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.