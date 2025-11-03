Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel başkanlığında toplanan belediye meclisinde gergin anlar yaşandı.
İYİ Parti meclis üyesi Levent Eryılmaz'ın mikrofonunun kapalı olması üzerine başlayan sözlü tartışmanın, CHP'li Birtan Tütüncü'nün dahil olmasıyla kavgaya dönüştüğü ve Tütüncü'nün Eryılmaz'a yumruk attığı iddia edildi.
Kavga, salona giren emniyet ve zabıta ekiplerinin müdahalesiyle sonlanırken gerginliğin salon dışında devam ettiği bildirildi.
Yaşanan kavganın ardından İYİ Parti Kuşadası İlçe Başkanı Behçet Alp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP'li Kuşadası Belediye Başkanına tepki gösterdi.
Alp, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;
Kuşadası Belediye Meclis Toplantısında CHP'li meclis üyesi Birtan Tütüncü tarafından izleyici bölümünde birlikte oturduğumuz İlçe Başkan Yardımcımız Fikret Erol Avcı'ya yönelik yumrukla saldırıda bulunulmuştur. Yazıklar olsun!