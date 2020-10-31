İSTANBUL 14°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ekim 2020 Cumartesi / 14 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3465
  • EURO
    9,6728
  • ALTIN
    504.287
  • BIST100
    1112.37
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kuşadası'nda belediyeye 386 hasar başvurusu yapıldı
Güncel

Kuşadası'nda belediyeye 386 hasar başvurusu yapıldı

Ege Denizi'nde meydana gelen depremden etkilenen Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Belediyeye 386 hasar başvurusu yapıldığı bildirildi.

AA31 Ekim 2020 Cumartesi 16:02 - Güncelleme: 31 Ekim 2020 Cumartesi 16:02
ABONE OL

Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Kuşadası Belediyesine 386 hasar başvurusu yapıldı, Fen İşleri Müdürlüğünce 14 binanın ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Ekipler ayrıca 4 bina ile 89 hasarlı dairenin tahliyesini sağladı.

İhtiyacı olanlarla engelli vatandaşların otellere ve tatil köylerine yerleştirildiği açıklandı.

Belediye tarafından dün gece 7 bin kase çorba ile ekmek dağıtımı gerçekleştirildi. Öte yandan 100 battaniye de ihtiyacı olanlara ulaştırıldı.

Uydukent, Tepe Sokak, Kaya Aldoğan Sitesi yanı, İkiçeşmelik Parkı, Meram Sitesi, Dergah Sitesi, Gönülkent Sitesi yakınında bulunan alanlara toplam 16 çadır kuruldu.

Özer Türk Stadyumu’na Türk Kızılayın desteğiyle en kısa süre içinde 100 çadır kurulması sağlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ile Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kent genelindeki hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.