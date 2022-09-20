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Kuşadası'nda yelkenli tekne fırtınada karaya oturdu

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında yakıtı biten yelkenli tekne rüzgârda sürüklenerek karaya oturdu. Yan yatan teknedeki üç kişi denize atlayarak kurtuldu.

DHA20 Eylül 2022 Salı 21:15 - Güncelleme:
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Marmaris Limanı'na kayıtlı, içerisinde 3 kişinin bulunduğu Tangerina isimli yelkenli tekne saat 18.30 sıralarında Kuşadası'na doğru seyrederken, Milli Park açıklarında yakıtı bitti.

Teknede bulunan 3 kişi şiddetli rüzgâr nedeniyle olduğu yere demir atamayınca, Sahil Güvenlik ve Güzelçamlı barınağından yardım istedi. Şiddetli rüzgârın fırtınaya dönüşmesi sürüklenen tekne Kuşadası Nazilli Sitesi önünde karaya oturarak yan yattı.

Teknedeki üç kişi atlayarak kurtulurken, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Fırtınanın dinmesinden sonra yelkenli tekne ile ilgili kurtarma çalışmalarına başlanacağı öğrenildi.

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