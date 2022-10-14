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Küstah girişim! Kuran-ı Kerim'i futbol toplarına yazdılar

Yunanistan yine hadsiz bir provokasyon peşinde... Ülkede üzerinde “Kur'an-ı Kerim” yazılı futbol topları satışa çıkardılar. İskeçe Müftülüğünün tepkisi üzerine ise söz konusu üretimi durdurdular.

IHA14 Ekim 2022 Cuma 20:37 - Güncelleme:
Küstah girişim! Kuran-ı Kerim'i futbol toplarına yazdılar
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Yunanistan'da üzerinde Arapça "Kur'an-ı Kerim" yazılı futbol topları tepkiye neden oldu. İskeçe Müftülüğünün tepkisi üzerine bir oyuncak mağazasında üzerinde Arapça "Kur'an-ı Kerim" yazılı futbol toplarının satışının durdurulması için avukat harekete geçti.

İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa, Müftülük avukatı aracılığıyla firma yetkileriyle görüşüldüğünü ve durumun kabul edilemez olduğunun bildirildiğini aktardı.

Bu durum üzerine üretici firma, üzerinde "Kur'an-ı Kerim" yazılı futbol toplarının satışının durdurulduğunu açıkladı. Olayın basında ve sosyal medyada da yer almasının ardından üretici firma basın açıklaması yaptı.

Atina merkezli Star firması konuyla ilgili açıklamasında, 35/859 seri numaralı deri futbol topu üzerinde, bazı vatandaşların dini inançlarıyla ilgili ögeler içeren resim nedeniyle ürünün piyasadan çekildiğini belirtti. Firma, söz konusu olayın hatalı tercüme nedeniyle yanlışlıkla yaşandığını savundu.

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