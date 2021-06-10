10 Haziran 2021 Perşembe 15:40 - Güncelleme: 10 Haziran 2021 Perşembe 15:40

Küsuf namazı, güneş tutulmasının olduğu gün kılınan bir namazdır. Peygamber efendimizin oğlu Hz. İbrahim'in vefat ettiği gün ortaya çıkmıştır. Küsuf namazının kılınışı bugün yaşanan güneş tutulması sebebiyle araştırılan konulara arasında yer almaktadır. Husuf namazı ise Ay tutulması olduğu zaman kılınması gereken bir namaz türüdür. Peki Küsuf namazı ne demek, dinimizdeki yeri nedir? Küsuf namazı nasıl kılınır? İşte detaylar..

KÜSUF NAMAZI NE DEMEK?

Küsuf ve Hüsuf Namazları (Güneş ve Ay Tutulması Esnasında Namaz)Güneş tutulmasına küsuf, ay tutulmasına hüsuf denir.

Peygamberimiz oğlu İbrahim'in öldüğü gün güneş tutulması üzerine şöyle demiştir: "Ay ve güneş Allah'ın varlığını ve kudretini gösteren alametlerdir. Bunlar hiç kimsenin ölümünden veya yaşamasından/doğmasından dolayı tutulmazlar. Ay veya güneş tutulmasını gördüğünüz zaman, açılıncaya kadar namaz kılın,dua edin"(Buhari, "Küsuf", 1, 15).

KÜSUF NAMAZI NASIL KILINIR?

Güneş tutulduğu zaman, ezansız ve kametsiz olarak, en az iki rekat olmak üzere toplu olarak namaz kılınır.

İmam her rekatta normal namazlaragöre daha uzun ve açıktan kıraatte bulunur. Namazdan sonra imam kıbleyekarşı ayakta veya cemaate dönük şekilde oturarak dua eder.

Cemaatle kılınamadığı durumlarda bu namaz tek başına da kılınabilir.Küsuf namazının sünnet olduğu ve cemaatle kılınmasının daha faziletlisayıldığı konusunda müctehidler arasında görüş birliği bulunmakla birlikte,hüsuf namazının sünnet olup olmadığı ve cemaatle kılınıp kılınmayacağı tartışmalıdır.

Ebu Hanİfe ve Malik, ay tutulması güneş tutulmasından daha fazla olduğu halde Peygamberimiz'in bu sebeple namaz kılmadığını öne sürerek,hüsuf namazının sünnet olmadığını söylemişlerdir. Ancak böyle bir du-rumda tek başına iki rekat namaz kılınabilir, müstehaptır. Şafii ve Ahmed b.Hanbel'e göre ise hüsuf namazı da küsuf namazı gibi sünnettir, cemaatlekılınır.

KÜSUF NAMAZININ KILINIŞI

1. Rekat

"Niyet ettim Allah rızası için iki rekat Küsûf Namazı namazı kılmaya" şeklinde niyet edilir."Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alınır ve namaza başlanır. Sübhaneke'yi okunur. Euzü-besmele çekilir. Fatiha Suresini okunur.Kur'an'dan bir sure okunur. Rüku'ya gidilir. Secde'ye gidilir. Doğrularak, tekrar Secde'ye gidilir.

2. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama durulur. Besmele çekilir. Fatiha Suresini okunur. Kur'an'dan bir sure okunur. Rüku'ya gidilir. Secde'ye gidilir. Doğrularak, tekrar Secde'ye gidilir. Oturarak Ettahiyyatu ve Allahumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbena duaları okunur. "Es selamu aleyküm ve rahmetullah" diye sağa ve sola selam vererek namaz tamamlanır.

KÜSUF NAMAZININ HİKMETİ

Küsûf namazına kıyas edilerek sel, deprem, fırtına vb. tabii âfetlerin meydana geldiği zamanlarda bu namaza benzer bir namaz kılmanın müstehap olduğunu ifade edenler de vardır. Nitekim İbn Abbas'ın deprem sırasında bu şekilde bir namaz kıldığı nakledilir. Ancak aralarında İmam Mâlik ve İmam Şâfiî'nin de bulunduğu çoğunluk bu görüşe katılmaz.

Konuyla ilgili rivayetlerden anlaşıldığı kadarıyla güneş ve ay tutulması sırasında namaz, dua ve Allah'ı anma ile meşgul olmak, sırf Hz. Peygamber'in sünnetine uymayı göstermesinin yanı sıra çok seyrek olarak gerçekleşen bu tür olayların insanlar üzerinde meydana getireceği korku ve endişeyi Allah'a sığınmak suretiyle gidermek, bu vesileyle gerçek yaratıcıyı hatırlamak ve O'na şükran duygularını ifade etmek, O'ndan hayırlar talep etmek gibi hikmetler de içermektedir.