‘Kusursuz kulak’ Fazıl Say ile piyano çaldı Muş'ta, doğuştan görme engelli ve absolut (kusursuz) kulağa sahip 7 yaşındaki Bager Çalışcı'nın, besteci ve piyanist Fazıl Say ile tanışma hayali gerçek oldu. Fazıl Say, 30 Haziran'da, İstanbul Lütfi Kırdar Anadolu Auditorium'da Şanghay Filarmoni Orkestrası ile vereceği konser için davet ettiği Bager ile bir araya geldi. Fazıl Say, Bager ile piyano çaldığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.