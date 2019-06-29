‘Kusursuz kulak’ Fazıl Say ile piyano çaldı
Muş'ta, doğuştan görme engelli ve absolut (kusursuz) kulağa sahip 7 yaşındaki Bager Çalışcı'nın, besteci ve piyanist Fazıl Say ile tanışma hayali gerçek oldu. Fazıl Say, 30 Haziran'da, İstanbul Lütfi Kırdar Anadolu Auditorium'da Şanghay Filarmoni Orkestrası ile vereceği konser için davet ettiği Bager ile bir araya geldi. Fazıl Say, Bager ile piyano çaldığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.
- DHA
Yaygın beldesindeki Kardeşler İlkokulu’nun 2’nci sınıf öğrencisi olan görme engelli Bager Çalışcı’yı, müziğe ilgisini fark eden babası Mehmet Çalışcı, müzik kursuna başlattı. Bager Çalışcı, burada kendisi gibi görme engelli Yarpuzlu Köyü İlkokulu’nda müzik öğretmeni olan Caner Keser ile tanıştı. Keser, Bager’in absolut (kusursuz) kulağa sahip olduğunu fark etti. Bager Çalışcı, Caner Keser’in de yardımıyla piyano çalmayı öğrendi. Bager Çalışcı’nın köy okulunda konser verme hayali, 18 gün önce gerçekleşti. Kent merkezine 55 kilometre uzaklıkta bulunan Ağartı Köyü İlkokulu’ndaki öğretmenler, Bager Çalışcı’nın ailesiyle birlikte köydeki öğrencilere piyano konseri vermesi için ortam hazırladı. Köy okulunda okuyan ve hayatında daha önce piyano görmemiş öğrenciler ile köy meydanında bir araya gelen Bager, Beethoven’ın ‘Yalnızlık Senfonisi’ ile ‘Ay Işığı Sonatı’nı, Yann Tiersen’nin eserini ve güncel şarkıları çaldı. Bager Çalışcı, diğer hayalinin de Fazıl Say ile tanışmak ve birlikte konser vermek olduğunu söyledi.
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