Kütahya'da 2 dakika arayla iki deprem

Kütahya'da 07.15 ve 07.17'de 3.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.Ayrıntılar geliyor...
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 1, 2025
Büyüklük:3.8 (Ml)
Yer:Simav (Kütahya)
Tarih:2025-08-01
Saat:07:15:56 TSİ
Enlem:39.24528 N
Boylam:28.96583 E
Derinlik:11.19 km
Detay:https://t.co/CNwFEo9W0i@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 1, 2025
Büyüklük:3.8 (Ml)
Yer:Simav (Kütahya)
Tarih:2025-08-01
Saat:07:17:16 TSİ
Enlem:39.24694 N
Boylam:28.97306 E
Derinlik:8.4 km
Detay:https://t.co/BvFCxRnPW5@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi