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Kütahya'da 2 dakika arayla iki deprem

Kütahya'da 07.15 ve 07.17'de 3.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

HABER MERKEZİ1 Ağustos 2025 Cuma 07:28 - Güncelleme:
Kütahya'da 2 dakika arayla iki deprem
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Kütahya'da 07.15 ve 07.17'de 3.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

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