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Kütahya Yenikent için yeni dönem: Başkan ve meclis üyeleri AK Parti rozetlerini taktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'deki AK Parti Grup Toplantısı'nda Kütahya Yenikent Belediye Başkanı Cumali Öztürk'e AK Parti rozetini taktı. Bu gelişmenin ardından Yenikent Belediye Meclisi üyeleri de AK Parti'ye katıldı.

IHA24 Mart 2025 Pazartesi 19:00 - Güncelleme:
Kütahya Yenikent için yeni dönem: Başkan ve meclis üyeleri AK Parti rozetlerini taktı
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Yoğun bir katılımın olduğu AK Parti Kütahya İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda düzenlenen törenle Yenikent Belediye Meclis Üyeleri Muzaffer Akdağ, Ercan Yüksel, Süleyman Kahraman ve Özkan Özden, AK Parti saflarına katıldı. Daha önce İYİ Parti'den istifa ederek bağımsız meclis üyesi olarak görevlerini sürdüren üyeler, kararlarının Yenikent için yeni bir dönemin başlangıcı olacağını belirttiler. Meclis üyeleri yaptıkları açıklamada, "AK Parti'ye katılımımızla birlikte beldemiz için yeni bir dönem başlıyor. AK Parti teşkilatlarının kurumsal desteği ve azmimizle Yenikent'e en iyi şekilde hizmet etmek için çalışacağız. Allah yardımcımız olsun" ifadelerini kullandılar.

Katılım sürecinde emeği geçenlere teşekkür eden meclis üyeleri, AK Parti İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, Kütahya Milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı, Mehmet Demir, Gediz İlçe Başkanı Osman Yılmaz ve Yenikent Belde Teşkilat Başkanı Ali Baş'a desteklerinden dolayı minnettarlıklarını dile getirdiler.

Meclis üyeleri Muzaffer Akdağ, Ercan Yüksel, Süleyman Kahraman ve Özkan Özden'in rozetleri AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yanrımcısı Ahmet Özdemir, AK Parti Kütahya Milletvekilleri Adil Biçer, İmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir ile AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler tarafından takıldı.

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