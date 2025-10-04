İSTANBUL 21°C / 15°C
Güncel

Kütahya'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Kütahya'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA4 Ekim 2025 Cumartesi 07:01
Kütahya'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 06.49'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Simav ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 10,4 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

