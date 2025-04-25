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Kütahya'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 07.23'te 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yine Kütahya Simav'da saat 07.29'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.

AA25 Nisan 2025 Cuma 07:32 - Güncelleme:
Kütahya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
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Kütahya'da saat 07.23'te 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Simav ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yerin 8,81 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

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