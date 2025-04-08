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  • Kütahya'da 62 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
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Kütahya'da 62 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Kütahya'da 4 yıldır aranan ve hakkında dolandırıcılık suçlarından kesinleşmiş 62 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü kadın yakalandı.

AA8 Nisan 2025 Salı 09:37 - Güncelleme:
Kütahya'da 62 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçlarından" 62 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Emine Dilek K'nin (43) Fatih Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde saklandığını belirledi.

Adrese yapılan baskın sonucu yakalanan firari kadın, emniyetteki işlemlerin ardından Kütahya T Tipi Açık ve Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

Firari hükümlünün, "nitelikli dolandırıcılık", "yaralama", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından 85 kaydının bulunduğu öğrenildi. Emine Dilek K'nin suç işlemeye devam ettiği ve 18 ilden de 38 aranma kaydının bulunduğu bildirildi.

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