Kütahya'da ağaca çarpan otomobilde 3 yaralı

S.C. idaresindeki 06 FU 9625 plakalı tır, Tavşanlı-Kütahya çevre yolunda aynı yöne giden Ali Rıza G'nin kullandığı 10 DU 951 plakalı otomobile arkadan hafif şekilde çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil, önce aydınlatma direğine ardından refüjdeki ağaca çarptı.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.
Kazada yaralanan sürücü Ali Rıza G. ile araçtaki Ali Osman K. ve Hasan K. sağlık ekiplerince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.