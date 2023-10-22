Kütahya'da çiftlikte çıkan yangında büyükbaş hayvanlar yanmaktan son ada kurtuldu





Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çamlıca köyünde Sebahattin Doğan'a (61) ait hayvan çiftçiliğinde henüz belirlenemeyen bir nedenle gece yarısı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Domaniç Belediyesi itfaiyesi, Domaniç Orman İşletme arasözleri, Tunçbilek ve Çukurca belediyesine ait çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Minareden yapılan anons üzerine köylüler de tankerlerle itfaiyelere su taşıdı. Ormanlık alana yakın olan çiftlikteki yangın büyük paniğe neden oldu. Bir taraftan yangını söndürmeye çalışan ekipler, diğer taraftan yangının ormana sıçramaması için canla başla mücadele etti. Çok sayıda itfaiyenin söndürme çalışmalarına rağmen samanlıktaki alevler kontrol altına alınamayınca olay yerine gelen kepçeler samanların üstüne toprak attı. Sabaha karşı kontrol altına alınan yangında 500 metrekare kapalı alana sahip hayvan çiftliği tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangında 2 bin 500 balya ve hayvan yemi yandı, 20 kadar büyükbaş hayvanda yanmaktan son anda kurtarıldı.

Jandarma olayla ilgili soruşturmaya başlattı.