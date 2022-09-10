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Kütahya'da çıkan orman yangını kontrol altına alınarak söndürüldü

Kütahya'nın Gediz ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

AA10 Eylül 2022 Cumartesi 23:01 - Güncelleme:
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İlçeye bağlı Gümele köyü Bayraklı mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Havadan da yangın söndürme helikopteri yangına müdahale etti.

Ekiplerin çalışmasıyla orman yangını daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Birol Dündar, yangının hızlı bir şekilde yapılan müdahale ile kontrol altına alındığını söyledi.

Dündar, yangında yaklaşık yarım hektar alanın zarar gördüğünü de ifade etti.

Simav ilçesine bağlı Naşa beldesinde de çıkan yangında 3 dekar tarım alanı zarar gördü.

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